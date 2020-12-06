الأعلى للإعلام يبدأ تفريغ حلقة ريهام سعيد الخاصة بصيد الثعالب اليوم

يبدأ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام اليوم الأحد، أولى خطوات التحقيق في الأزمة التي شهدتها الأيام الماضية عبر وسائل التواصل الاجتماعي والمتعلقة بحلقة "صيد الثعالب" التي أذيعت في برنامج "صبايا الخير" وتقدمه ريهام سعيد على قناة النهار.

وقال مصدر مسؤول في المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، إنّ لجنة الرصد ستبدأ بتفريغ الحلقة ومشاهدتها ورصد ما بها من مخالفات، وتضع أمامها قرار قناة النهار بالاعتذار عن الحلقة ورفعها من منصات السوشيال ميديا الخاصة بها، وسيتم اتخاذ القرار بشأنها في ضوء تلك المعطيات.

وأوضح المصدر في تصريح خاص للوطن أنّ ريهام سعيد مقدمة برنامج صبايا الخير على قناة النهار، عرضت مشاهد "تؤذي الإنسان" خلال ثاني حلقاتها، وأنّ المجلس لم يتلق شكاوى رسمية حتى الآن ضد ما جاء بالحلقة، لكنه كشف أنّ لجنة الرصد بالمجلس سترصد ما جرى عرضه وتفريغه لبيان ما ورد في الحلقة من مخالفات تستوجب التحقيق.

وأضاف أنّه لا يوجد كود خاص بالتعامل الإعلامي مع الحيوانات، لكن ما تم عرضه قد يندرج تحت بند "إيذاء مشاعر الإنسان".

وأثارت المذيعة ريهام سعيد، حالة من الانتقادات والغضب عبر منصات التواصل الاجتماعي، عقب عرض ثاني حلقة من برنامجها صبايا الخير، على شاشة قناة النهار، والتي قامت خلالها برحلة برية لاصطياد الذئاب والثعالب.

وظهرت سعيد خلال البرنامج، وهي ترصد كيف يتم اصطياد الذئاب والثعالب وربطها بطريقة محددة منعا للهرب، ما تسبب في موجة غضب ضدها، وطالب البعض المجلس الأعلى للإعلام بالتدخل في الأمر.

وأعلنت شبكة قنوات النهار، اعتذارها للمشاهدين عن حلقة أمس من برنامج "صبايا الخير"، والتي كان هدفها فقط هو تسليط الضوء على نشاط صيد الحيوانات في مصر، وتصديرها للخارج، مؤكدة أنّ الحلقة رفعت من المنصات التابعة للشبكة، بما فيها يوتيوب وسوشيال ميديا.

وكان المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، عاقب ريهام سعيد العام الماضي بمنع ظهورها على الوسائل الإعلامية لمدة عام، بسبب حديثها عن السمنة بطريقة وصفت بأنّها تنطوى على الاستهزاء بمرضى السمنة، وجرى التحقيق مع ريهام سعيد وصدر القرار بمنع ظهورها، وانتهت مدة وقفها بنهاية أغسطس الماضي.

وكان المجلس قد أكد أمس أنه بحث الشكاوى المقدمة ضد برنامج "صبايا الخير" المعروض على قناة النهار في ضوء ما ورد بالحلقة الخاصة بصيد الثعالب، وقرر المجلس وقف البرنامج لحين انتهاء التحقيقات مع مقدمة البرنامج والممثل القانوني لقناة النهار.