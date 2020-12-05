نجل حسن يوسف يهاجم "القاهرة السينمائي" لعدم دعوة والده: شوية بهلوانات

شن الفنان الشاب عمر حسن يوسف، هجومًا حادًا على مهرجان القاهرة السينمائي، برئاسة المُنتج محمد حفظي، لعدم إرسال دعوة لوالده، بشأن حضور فعاليات الدورة الثانية والأربعين، المُقامة حاليًا بدار الأوبرا المصرية.

وكتب "عمر" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلًا: "لما حسن يوسف يبقى مش بيتعزم على مهرجان القاهرة، والمهرجان مليان شوية إنفلوينسيرز على شوية راقصات، يبقى أكيد في حاجة غلط، اللي ماسكين المهرجانات بقوا شوية بهلوانات".

يذكر أنّ الراقصة جوهرة، أثارت جدلاً واسعًا قبل يومين، بشأن حضورها حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي، ووجودها على الـ"ريد كاربت"، إذ تساءل البعض عن أسباب تواجدها، لا سيما وأنّها ليست لها علاقة بالسينما.

ويعد حسن يوسف، أحد أبرز أيقونات زمن الفن الجميل، وقدم ما يزيد على 200 عمل فني، مع كبار النجوم، منهم عبدالحليم حافظ، عماد حمدي، أحمد رمزي، شكري سرحان، صلاح ذو الفقار، يوسف فخرالدين، عمر الشريف.

وتعاون الفنان حسن يوسف، مع عدد من جميلات الزمن الجميل، أبرزهن شادية، سعاد حسني، نادية لطفي، سهير رمزي، زبيدة ثروت، لبنى عبدالعزيز، نجلاء فتحي.

من أبرز أعمال حسن يوسف السينمائية "للرجال فقط، الثلاثة يحبونها، الزواج على الطريقة الحديثة، أنا حرة، كلهم أولادي، ليلة لاتنسى، الجبان والحب، نساء ضائعات، الكدابين التلاتة، فتاة الاستعراض، شهر عسل بدون إزعاج، خان الخليلي، اللقاء الثاني، شقة الطلبة".

تزوج الفنان حسن يوسف من الفنانة المعتزلة شمس البارودي وأنجب منها 4 من الأبناء، ويعمل أحدهما بمجال التمثيل وهو الفنان الشاب عمر حسن يوسف.

من أكثر أدواره نجاحا وهو مسلسل "إمام الدعاة" الذي جسد فيه السيرة الذاتية للإمام الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، ومن بعدها اكتفى بالمشاركة في المسلسلات والدراما التليفزيونية وأغلبها الدينية.