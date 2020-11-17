حسن يوسف عن شائعة مرضه: كل يوم يختاروا واحد يموتوه

أكد الفنان حسن يوسف، أن حالته الصحية على ما يرام، نافيا بذلك ما تردد حول شائعة مرضه، موضحًا: "صحينا امبارح على الخبر بتاع المرض ده، ولسه بنفتح التليفون، لقيتهم مموتين شمس البارودي وبيقولوا لها وداعا شمس البارودي، كل يوم يختاروا لهم حد يموتوه".

وحول الجرائم التي عرضتها مقدمة البرنامج في حلقة اليوم، قال "يوسف" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري مقدمة برنامج "مساء DMC"، عبر شاشة "DMC": "عرضتِ مصائب في المجتمع، وهناك من قتل أطفالًا وهناك من قتل صديقه، فهل أصبحنا مجتمعا منزوع الضمير والأخلاق.. كده بقينا مجتمع لا عنده ضمير ولا أخلاق، فين الضمير والأخلاق؟! يا جماعة افتحوا المصحف شوية".

وهاجم يوسف مروجي الشائعات، معتبرًا أن الأمر ممنهج وبخاصة أنه ليس الفنان الأول الذي يتعرض لها: "الناس دي معندهاش دين ولا يقرؤون قرآنا ولا سنة، والشائعات ضد القرآن والسنة، وحاسس إن الموضوع ممنهج، إشمعنى الفنانين؟! مجابوش حد من الإعلام، وعمرو أديب يفصل 4 أحصنة محدش جاب سيرته ليه".

وحول الشائعات، أوضح، أن النبي محمد عليه الصلاة والسلام حرم أن يروع الإنسان زميله: "يحكى أن صحابيًا حصل على سلاح صحابي آخر أثناء إحدى الغزوات مستغلًا خلوده إلى الراحة، فلما سُئل النبي عن هذا الأمر قال لا يروع المسلم أخاه المسلم، ومن يطلقون شائعات المرض والموت، فهم يروعون الناس".

وأردف: "كل أفراد وأهلنا اتخضوا لما قرأوا الشائعات، لكن كل نفس ذائقة الموت ومن يطلقون هذا النوع من الشائعات لا يقولون شيئًا جديدًا وقال للنبي أفإن مِت هم الخالدون؟!".