موعد مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستعد فريقا برشلونة وقادش للمباراة المرتقبة ضمن منافسات الدوري الإسباني، اليوم السبت الموافق 5 ديسمبر.

موعد مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني

ويلتقي فريقا برشلونة وقادش في تمام العاشرة مساء اليوم السبت، بتوقيت القاهرة، والحادية عشر مساءً بتوقيت مكة المكرمة، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت الإمارات، والساعة التاسعة مساءً بتوقيت تونس، والساعة الثامنة مساءً بتوقيت جرينتش.

القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني

وتقام المباراة بين برشلونة وقاديش على ملعب رامون دي كارانزا، وتنقل تليفزيونيا عبر شاشتي beIN Sports HD 1 وbeIN Sports HD 3، بتعليق عصام الشوالي.

ويذكر أن ليونيل ميسي قائد برشلونة أصبح على بعد 3 أهداف حتى يتجاوز بيليه كأكثر لاعب سجل أهدافا مع فريق واحد، ونجح ميسي في تسجيل أهدافه الـ641 منذ عام 2004، حين ظهر لأول مرة مع الفريق الأول من الفريق الكتالوني، وعلى مدار 743 مباراة، وذلك وفق موقع برشلونة، علما بأن هذه الأهداف فقط هي التي جاءت في اللقاءات الرسمية.

وكان رئيس اللجنة المكلفة بإدارة برشلونة تحدث عن بيع ميسي، قائلا: "لم أقل إنني كنت سأبيع ميسي، لكن قلت إن رحيله سيكون مفيدًا للنادي من الناحية المالية".

وقال إميلي روسو المرشح على رئاسة نادي برشلونة الإسباني، إنه توجد رغبة للبرازيلي نيمار دا سيلفا في العودة إلى الفريق الكتالوني مجددًا، وأوضح في حديثه لصحيفة ماركا الإسبانية أن الوضع المالي للفريق الكتالوني في الوقت الحالي لن يسمح بالصفقة، ويجب التفاوض بشأن الكثير من النفقات، وليس من المنطقي أن يتم الطلب من اللاعب عن تقديم تضحيات ثم التعاقد مع لاعب".

وأوضح أن برشلونة لا يستطيع التعاقد مع نيمار في الوقت الحالي، والحل هو عودة نيمار بعد نهاية عقده مع الفريق الباريسي ويجب أن يسحب دعواه القضائية.