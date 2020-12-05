رئيس مياه القناة: إصلاح كسور مفاجئة بالشبكات في أوقات قياسية

أكد اللواء عبد الحميد عصمت، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، أنه فور تلقيه عدة بلاغات عن كسور مفاجئة بمواسير مياه الشرب، انتقل مهندسو وفنيو وعمال الشركة إليها وتم إصلاحها في وقت قياسي.

وأوضح المحافظ، أنه تم إصلاح كسر بخط مياه قطر 4 بوصة والمغذي لمنطقة المرور بالكامل بمركز ومدينة فايد، وإصلاح كسر 300 مم بقرية فنارة المجاورة، وإصلاح خط مياه 4 بوصة أمام بالقنطرة شرق على عمق 3 متر، كما تم إصلاح كسر 6 بوصة بمنطقة البدراوي التابعة لقرية النصر، وكسر 4 بوصة بمنطقة المنشية بقرية الرياح.

وأضاف اللواء عبد الحميد عصمت، أنه تم الانتهاء من أعمال تسليك والتطهير بالسيارة الفاكيوم بمنطقة طريق بورسعيد، بدءا من شارع الجعيص حتى شارع شل، وتطهير طريق البلاجات، ومنطقة الحلوس، وأعمال تسليك بشارع سالم شحاتة بأبوعطوة، وشارع جمعية البراهمة بالبلابسة، وشارع أمون بالمحطة الجديدة، وشارع سوق طنطا بحى السلام، بالإضافة الي منطقة نادى الدواجن والمطافىء بمنطقة الخامسة تمليك، ومنطقة الخامسة احتياطي بجنوب الشيخ زايد، وتسليك غرف التفتيش بالقومسيون الطبي، ومنطقة 24 أكتوبر عند مدرسة 24 أكتوبر الإعدادية بنين.

وأشار رئيس مياه القناة، إلى الانتهاء من أعمال التسليك والتطهير لخط نهضة مصر العمومي لأبراج القنال الداخلي المشترك بين حي العرب والضواحي، كما تم تطهير شبكه حي الزهور، والمناخ، ومنطقة السيدة خديجة "أ"، و"ب" ومنطقة الحراسات واللبانة، وبورفؤاد، وتركيب أغطية بلاعات بحي الشروق، مشيرا إلى تطهير وتعقيم خزان رافع أبوعليان سعة 8000 متر مكعب، الذي يغذي قرى وضواحي مركز ومدينة القصاصين.

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أن قطاع مياه الشرب والصرف الصحي بمدن القناة، يحظى باهتمام المهندس ممدوح رسلان، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بهدف تأمين الطلب المتزايد على مياه الشرب وخدمات الصرف الصحي في ظل الزيادة المستمرة في عدد السكان، لافتا إلى الاستجابة السريعة لشكاوى عملاء الشركة والتحرك الفورى لفرق الصيانة الفنية فور تلقي شكاوى العملاء.