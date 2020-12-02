تفاصيل وظائف شركة مياه الشرب بالقاهرة.. التقديم ينتهي 8 ديسمبر

أعلنت شركة مياه الشرب بالقاهرة الكبرى، عبر موقعها الإلكتروني، حاجتها للتعاقد على وظيفة محصل وقارئ للعمل بالشركة وفقًا للشروط التالية:

شروط التقدم لوظائف شركة مياه القاهرة

1. أن يكون حاصلًا على دبلوم المدارس الثانوية التجارية أو الصناعية نظام الثلاث سنوات.

2. أن يكون مقيمًا بالقاهرة.

3. ألا يزيد سن المتقدم على 27 عامًا في 31 ديسمبر 2020.

4. أن يكون أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقًا للقانون.

5. أن يجتاز الاختبارات التي تجريها الشركة.

6. اجتياز الاختبارات الطبية التي تحددها الشركة.

وتقدم الطلبات على النموذج المعد لذلك بنادي مياه القاهرة الكائن في: 9 شارع الفردوس - امتداد شارع أحمد سعيد - الوايلي - القاهرة، وذلك من الساعة 9 صباحًا إلى الساعة 3 عصرًا، حتى يوم الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر الحالي، على أن يرفق بالطلب المستندات الآتية:

المستندات المطلوبة للتقدم لوظائف شركة مياه القاهرة

1. صورة من بطاقة الرقم القومي.

2. صورة من شهادة الميلاد.

3. صورة من المؤهل الدراسي.

4. صورة من شهادة الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها.

5. أصل صحيفة حالة جنائية حديثة.

6. أصول كل هذه المستندات للاطلاع عليها ومطابقتها على الصور المقدمة وإعادتها للمتقدم.

وأشارت الشركة إلى أنّه لن تقبل الطلبات التي ترد بالبريد الإلكتروني أو الإيميل، ويتم الإعلان عن مواعيد الاختبارات التحريرية والشفوية والمقابلة الشخصية ونتائج الاختبارات بلوحة الإعلانات بمقر الشركة في: 42 شارع رمسيس - الأزبكية - القاهرة، وعبر الموقع الإلكتروني للشركة.

ومطلع الشهر الماضي، أعلنت الشركة حاجتها للتعاقد لشغل وظيفة كيميائي، للعمل بقطاع المعامل بالشركة، إذ انتهى التقديم بهذه الوظائف يوم 12 نوفمبر الماضي، وينتظر المتقدمون الإعلان عن أسماء المقبولين للحصول على الوظائف.