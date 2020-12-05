عاجل.. الحكومة: 1.5 مليون عامل يحصلون على "منحة الـ500 جنيه" لأول مرة

أعلنت لجنة دعم مساندة العمالة المتضررة من التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد، منذ قليل، عن استحقاق قرابة 1.5 مليون عامل لصرف منحة المبادرة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة "منحة الـ500 جنيه"، لأول مرة خلال الـ10 أيام المقبلة.

كانت "اللجنة"، قد أعلنت عن بدء صرف الدفعة الأولى من المرحلة الثانية للمنحة الرئاسية لدعم العمالة غير المنتظمة؛ غدًا الأحد الموافق 6 ديسمبر، ولمدة 10 أيام متواصلة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن صرف الدفعات الجديدة يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بمد فترة صرف المنحة الرئاسية المقدمة لدعم ومساندة العمالة غير المنتظمة في ظل جائحة كورونا كمرحلة ثانية لمدة ثلاثة أشهر.

وأوضحت اللجنة، في بيان صادر عن مجلس الوزراء منذ قليل، أن عدد العمالة الذين حدثوا بياناتهم لتلقي المرحلة الثانية للمنحة بلغوا نحو 6 ملايين عامل؛ وهو الأمر الذي دفع اللجنة للتدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق للصرف وإجراء أعمال التنقية مرة أخرى.

وأضافت: "وبعد أن تولت اللجنة تطبيق المعايير بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية لتدقيق البيانات ومراجعتها؛ بلغ عدد المستحقين لصرف المنحة المقررة 2 مليون و260 ألف عامل".

وأوضحت أنه سيتم توزيع المستحقين للصرف "للمرحلة الثانية" من إجمالي مستحقي الصرف وفقًا لطبيعة المتقدم للمنحة على النحو الآتي؛ 690 ألف عامل حاصل على الدعم من قبل في المرحلة الأولى، 110 آلاف عامل ممن قدموا بالمرحلة الأولى ولم تنطبق عليهم شروط الصرف نتيجة التسجيل الخاطئ لبيان الرقم القومي، وحدثوا بياناتهم بالمرحلة الثانية، و60.541 ألف تنطبق عليهم الشروط من بين 96 ألف عامل تقدموا بالتحديث خلال المرحلة الثانية، من أصل 451 ألف عامل تقدموا بالشكاوى لعدم الصرف خلال المرحلة الأولى.

وأشارت إلى وجود نحو 1.4 مليون عامل متقدم لأول مرة للمنحة.