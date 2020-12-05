عاجل.. تبرئة 20 مؤسسة وجمعية أهلية من قضية "التمويل الأجنبي"

قرر المستشار علي مختار قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة، تبرئة 20 مؤسسة وجمعية أهلية من قضية "التمويل الأجنبي".

وأصدر قاضي التحقيق المنتدب من محكمة استئناف القاهرة للتحقيق في القضية 173 لسنة 2011 حصر فحص مكتب قاضي التحقيق بشأن التصرف في عدد من المنظمات والجمعيات الأهلية بيانا بشأن التحقيقات في تقرير لجنة تقصى الحقائق الخاصة بالتمويل الأجنبي لعدد من منظمات وكيانات وجمعيات المجتمع المدني والتي عهد بالتحقيق فيها إلى قاضي التحقيق من محكمة استئناف القاهرة.

وأوضح البيان أنه تعاقب على تحقيق هذه الوقائع الخاصة بالتقرير المذكور عدد من قضاة التحقيق بذلوا جهدا كبيرا للوقوف بدقة على صحة ما هو منسوب إلى كل منظمة أو كيان أو جمعية محل التحقيق، وذلك من خلال تجميع المعلومات المتوافرة لدى الجهات ذات الصلة مثل أجهزة الأمن، وزارة المالية ووزارة التضامن والبنوك وغيرها وتشكيل اللجان الفنية لمراجعة الحسابات والتصرفات المالية للمنظمات والكيانات و الجمعيات محل التحقيق.

وأضاف أنه بلغت أوراق الدعوى أكثر من عشرين ألف ورقة حتى تاريخه، وقد باشرنا التحقيق استكمالا لجهود قضاة التحقيق السابقين منذ قرابة العشرة أشهر وتم تحديد الموقف القانوني لعدد من المنظمات محل التحقيق.

وأكد أن الأوراق تضمنت العديد من الوقائع لأشخاص مختلفين لا ارتباط بينهم – فلا وحدة للسبب أو الموضوع أو الأشخاص - وكانت بعض تلك الوقائع قد انتهينا من التحقيقات فيها وأضحت معدة لإبداء الرأي، فكان لزاماً علينا الفصل فيها دون إرجاءٍ لحين الانتهاء من التحقيقات بشأن باقي الوقائع.

وأوضح أنه: انتهينا من التحقيقات بشأن عشرين منظمة وكيان وجمعية ونظرا لتباين المراكز القانونية واختلاف الطبيعة القانونية والدلائل فقد ارتأينا اصدار أمرا بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل ستة منهم لعدم الجريمة وهم: ‏

1- INTERNEWS NET WORK (انتر نيوز نت وورك).

2- المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية ((IFES.

3- جمعية يلا نشارك للتنمية المجتمعية

4- مؤسسة النقيب للتدريب ودعم الديمقراطية.

5- جمعية الأسرة المسلمة بدمنهور.

6- جمعية الامل الخيرية بالمنيا.

كما أصدرنا أمراً بألا وجه لإقامة الدعوى الجنائية قبل أربعة عشر منهم لعدم كفاية الأدلة وهم:

1- جمعية مؤسسة سهم الثقة.

2- منظمة الشرق الاوسط للتنمية وحقوق الانسان.

3- منظمة ايد في ايد من اجل مصر.

4- جمعية حقوق الانسان لمساعدة السجناء.

5- مركز موارد للتنمية.

6- المركز المصري للتنمية والدراسات الديمقراطية.

7- المركز الوطني لحقوق الانسان.

8- جمعية السادات للتنمية والرعاية المجتمعية.

9- منظمة الاقباط للأيتام.

10- المعهد الديمقراطي المصري.

11- المعهد الديمقراطي القومي للشئون الدولية.

12- المركز المصري لحقوق الانسان.

13- جمعية جيل المستقبل.

14- مركز ماعت للدراسات الدستورية والقانونية.

وأكد البيان: أصدرنا أمرنا هذا منتجا لما يترتب عليه من آثار وأخصها رفع أسماء من تضمنهم أمرنا هذا من على قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول وكذا قوائم المنع من التصرف في أموالهم سواء السائلة أو المنقولة فيما يخص ما تضمنه أمرنا هذا من وقائع فحسب دون مساس بثمة وقائع أخرى قد تكون محلا للتحقيق سواء في القضية الماثلة أو غيرها من القضايا.

وواصل: لما كان ما تضمنه تقرير لجنة تقصى الحقائق يخص في الأصل بعض مؤسسات المجتمع المدني، فتجدر الإشارة إلى أننا نؤمن بأن المجتمع المدني هو جزء من قاطرة التنمية المستدامة ولا غنى عنه وذلك لدعم وإقرار مفاهيم سامية مثل التكافل والسلام الاجتماعي التي لا تؤتي ثمارها الطيبة دون دور فاعل وفعال للمجتمع المدني طالما كان دوره في إطار قانوني صحيح دون حيد ووفقا للضوابط القانونية المحددة من قبل المشرع.

وأكد البيان أنه لا لوم على ما يتم فرضه من ضوابط أو ما يتم اتخاذه من إجراءات حماية لسيادة الوطن ووحده وسلامة أراضيه، طالما كانت تلك الضوابط وهذه الإجراءات لها سندها الصحيح من الدستور والقانون المصري، بل وتكفلها دساتير وقوانين سائر البلدان فالأمر ليس بدع، ولما كان القضاء المصري بصفته إحدى السلطات الثلاث مسئول عن إرساء ركائز العدل، وتتمرفق مسئوليته على محورين أساسيين: الأول منها هو ضمان سيادة دولة القانون وذلك بإعمال صحيح القانون على ما يعد مساساً بالسيادة الوطنية والثاني هو الحيلولة دون أن تلقى التهم جزافاً على الأشخاص وذلك بمراقبة صحة تطبيق القانون عليها، وذلك كله من خلال تمحيص الوقائع التمحيص الكافي ووزن الأدلة ثم التصرف في الأوراق حسبما يبين من التحقيقات .