بعد طردهما من الكباريه لسوء السلوك.. نوسة ورباب تصطادان 200 زبون في شهر

قررت النيابة العامة حبس فتاتي ليل بتهمة ممارسة الدعارة مع راغبي المتعة الحرام دون تمييز نظير مبالغ مالية، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وتبين أن الفتاتين نجحتا في استقطاب قرابة 200 زبون من الكباريهات في شارع الهرم، في شهر واحد وعندما تم اكتشاف نشاطهما، طردتا من العديد من الكازينوهات بسبب الأزمات التي افتعلاها باستغلال الكباريه في استدراج الزبائن لممارسة الرذيلة.

وأفادت تحريات المباحث أن الفتاتين "نوسة ورباب" امتهنتا الأعمال المنافية للآداب منذ 6 سنوات وسبق ضبطهما بمعرفة مباحث آداب شرطة السياحة والآثار بصحبة أجانب في عدد من الفنادق وتم حبس كل منهما 6 أشهر بتهمة ممارسة الرذيلة دون تمييز.

وأوضحت التحريات أنهما تعرفتا على قواد سهل مقابلتهما للزبائن، لكنهما اكتشفتا أنه يحصل على نصيب أكبر منهما، فقررتا العمل لحسابهما؛ حيث تبين أنهما كانتا تستدرجان زبائنهما من آخر كباريه كانتا تعملان به دون علم المسؤولين عنه، وعندما علم صاحب الكباريه بذلك قرر إعداد كمين لهما وتبين أنهما تستغلان الكباريه في استدراج الزبائن وتضييع العمولة على الملهى فقرر طردهما.

عقب ذلك أنشأت الفتاتان صفحة على فيس بوك ونشرتا صورا فاضحة لهما لممارسة الأعمال المنافية للآداب بمقابل مادي.

كانت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الأمن الاجتماعي رصدت وجود صفحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بمسمى إحدى الفتيات تحتوي على العديد من صور الفتيات، تبدى من خلالها المعلنة استعدادها لممارسة الأعمال المنافية للآداب مقابل مبلغ مالي.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط سيدتين مقيمتين بالجيزة، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة قصر النيل بالقاهرة وبمواجهة إحداهما أقرت بقيامها بممارسة الأعمال المنافية للآداب، وتسهيل واستغلال الثانية لممارسة الأعمال المنافية للآداب عبر شبكة الإنترنت مقابل مبلغ مالي، وأضافت أنها أنشات تلك الصفحة المشار إليها لذات الغرض، وبمواجهة الثانية أيدت ما جاء بأقوال الأولى، كما تم ضبط "2" هاتف محمول "يحتوي أحدهما على الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطهما الإجرامي".