المحلي والمستورد.. مبيعات الميكروباص والأوتوبيس ترتفع خلال 2020

أصدر مركز معلومات سوق السيارات "أميك" التقرير الخاص بمعدل مبيعات مركبات الأوتوبيس المحلية والمستوردة داخل السوق المحلي المصري، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر العام الجاري 2020، مقارنة بمبيعات العام الماضي 2019.

وحسب التقرير، ارتفع معدل مبيعات مركبات الأوتوبيس المحلية داخل السوق المحلي بنسبة 28.5% بمبيعات وصلت إلى 12871 مركبة خلال 2020، مقارنة بمبيعاتها خلال العام الماضي 2019 والتي وصلت إلى 10015 مركبة.

وأوضح التقرير ارتفاعا في معدل مبيعات مركبات الأوتوبيس المستوردة خلال 2020 بنسبة وصلت إلى 61.1% بمبيعات وصلت إلى 8582 مركبة، مقارنة بمبيعات 2019 والتي وصلت إلى 5575 مركبة.

وفي سياق متصل، سجل تقرير مركز معلومات سوق السيارات ارتفاعا في معدل مبيعات عدة علامات تجارية لمركبات الأوتوبيس داخل السوق المحلي خلال شهر أكتوبر 2020، مقارنة بمبيعات أكتوبر 2019، ضمن قائمة تضم أكثر من 12 علامة تجارية.

وأوضح التقرير ارتفاع معدل مبيعات العلامة التجارية "كينج لونج" التي وصلت خلال أكتوبر 2020 إلى 520 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 والتي سجلت 368 مركبة وتأتي بالمركز الأول بالقائمة، فيما حققت العلامة التجارية "شيفروليه" الترتيب الثاني ضمن القائمة بمبيعات وصلت إلى 490 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 حيث سجلت بيع 442 مركبة.

وأشار التقرير إلى ارتفاع معدل مبيعات مركبات أوتوبيس "جولد دراجون" خلال أكتوبر 2020 بمبيعات وصلت إلى 475 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019، والتي وصلت إلى 415 مركبة ؛ فيما سجل معدل مبيعات مركبات "سوزوكي" ارتفاعًا ملحوظًا خلال أكتوبر 2020 بمبيعات وصلت إلى 463 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 والتي سجلت خلاله مبيعات 152 مركبة.

ومن جانبها جاءت العلامة التجارية "تويوتا" بالترتيب الخامس بالقائمة بارتفاع معدل مبيعاتها خلال أكتوبر 2020 إلى 305 مركبة، مقارنة بمبيعاتها خلال أكتوبر 2019 التي وصلت إلى 173 مركبة.