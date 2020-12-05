جامعة الأزهر تنعي الدكتور طه حبيشي

نعت جامعة الأزهر، الدكتور طه حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بكلية أصول الدين بالقاهرة، والمرشح لعضوية هيئة كبار العلماء والذي وافته المنية صباح اليوم.

وتقدم الدكتور محمد المحرصاوي رئيس جامعة الأزهر، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات بخالص العزاء والمواساة لأسرة كلية أصول الدين بالقاهرة؛ في وفاة الدكتور طه حبيشي، سائلين المولى -عزَّ وجلَّ- أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا.

وتوفي صباح اليوم، الدكتور طه حبيشي الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، وأحد المرشحين لعضوية هيئة كبار العلماء، والذي وافته المنية بمستشفى السلام الدولي.

والدكتور طه حبيشي أستاذ الفرق والمذاهب وأستاذ أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والمتحدث بالإذاعة والتليفزيون، ومحاضر بالعديد من المراكز الثقافية الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، كذلك عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، كذلك له أكثر من 70 مؤلفا في فروع العلم المختلفة.

وكانت هيئة كبار العلماء قد حددت عددا من الشخصيات المرشحة لعضوية هيئة كبار العلماء كان من بينهم، الدكتور طه حبيشي الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد عبدالقادر الخطيب عميد كلية اللغة العربية الأسبق، ووكيل الأزهر الحالي الدكتور محمد الضويني، والدكتور فتحي عثمان أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة.