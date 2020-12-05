علي جمعة ينعى طه حبيشي: "نسأل الله أن يجازيه خيرا على جهده في الدعوة"

نعى الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية السابق، الدكتور طه دسوقي حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر الشريف، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، وعضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف وأحد كبار علماء الأزهر الشريف، الذي وافته المنية قبل قليل.

وكتب "جمعة"، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "انتقل إلى رحمة الله العالم الجليل فضيلة الأستاذ الدكتور طه دسوقي حبيشي أستاذ العقيدة والفلسفة بالأزهر الشريف عضو المجلس الأعلي للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف عضو مجمع البحوث الإسلامية بالإزهر الشريف وأحد كبار علماء الأزهر الشريف".

وأضاف: "ونقدم التعازي لأهل وطلابه وإخوانه سائلين الله عزوجل أن يتغمده بواسع رحمته ويجازيه خير الجزاء عن علمه وجهوده في الدعوة إلى الله ونفع البلاد والعباد".