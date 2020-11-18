جامعة الأزهر تحسم تحقيق واقعة "الأوضاع المخلة": اللي عنده فيديو يطلعه

انتهت جامعة الأزهر من تحقيقها الداخلي حول ما انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام، بشأن واقعة وجود طالب بالجامعة وفتاة داخل أروقة جامعة الأزهر في أوضاع مخلة.

وقال الدكتور غانم السعيد، عميد كلية الإعلام بجامعة الأزهر المشرف على المركز الإعلامي للجامعة لـ"الوطن"، إن الجامعة فتحت تحقيقا فيما تم تناقله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن واقعة مخلة داخل الجامعة، حيث تبين من التحقيقات أنه لم يحدث شئ ولم يقع مثل تلك الواقعة داخل أروقة جامعة الأزهر.

وأضاف "السعيد": لم يقع شئ من هذه الأمور، وأدعو من يقول أن هناك فيديو للواقعة أن يظهره، فلم نرى شيئا، وتم سؤال أفراد الأمن داخل الجامعة، وأكدوا عدم وجود مثل تلك الواقعة.

المشرف على المركز الإعلامي بالجامعة: ما يتم تناقله أكذوبة وشائعة مغرضة هدفها تشويه صورة الجامعة الأزهرية

وأكد عميد إعلام الأزهر والمشرف علي المركز الإعلامي للجامعة، أن ما تناقلته مواقع التواصل شائعة ضمن الشائعات المغرضة التي تخرج كل عام، فليس لها أي أساس من الصحة، مطالبا بتحري الدقة فيما ينشر عن الجامعة.

وأوضح "السعيد" أن ما يتم تناقله أكذوبة وشائعة مغرضة هدفها تشويه صورة الجامعة الأزهرية وتشويه سمعتها، وهذا أمر معيب لا نقبله، ولو حدثت واقعة مثل تلك التي يتم تناقلها كانت الجامعة ستتخذ إجراءات صارمة ضدها، فليس العيب أن يقع خطأ، فكل الجهات بها أخطاء وانحرافات ولو كان عندنا كنا هنقول، لكنه بالفعل لم يحدث ولم يثبت بالاستفسار عنه.

رئيس جامعة الأزهر: جهات تسعى لنشر الشائعات وهدم رموز المجتمع

فيما طالب الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، الطلاب والطالبات بضرورة الانتباه وإدراك التحديات الحالية، والتصدي لحروب الجيل الرابع، والتي أبرز مظاهرها هو نشر الشائعات، وهدم رموز المجتمع وتدمير التعليم، والتي تصدر عن جهات موجهة لها أهداف خبيثة معادية للوطن.

وأوضح رئيس الجامعة، في تصريحات له نشرتها صفحة المركز الإعلامي للجامعة، أن جهات خبيثة تستغل حماس الشباب ونقص الخبرة عندهم ورغبتهم في الفكاهة والمرح، ما يدفع هذه الجهات للتطاول على القيم الثابتة والراسخة داخل المجتمع، بل ووصل الأمر إلى القرآن الكريم والأحاديث النبوية المشرفة، في إطار السعي لبث الطاقه السلبية ما يقلل من الانتماء للوطن والمؤسسة ويهدم القيم ويثبط الهمم عن الجد والاجتهاد.

التحقيق في واقعة الأوضاع المخلة بين طالب وفتاة بجامعة الأزهر

يذكر أن مصادر بجامعة الازهر، كشفت أن الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، فتح تحقيقا فيما تردد حول واقعة وجود طالب بالجامعة وفتاة داخل أروقة الجامعة في أوضاع مخلة.

وحول ما تردد عن وجود الواقعة في كلية الدراسات الإسلامية بنين، رجح الدكتور عوض إسماعيل عميد الكلية، أن أروقة الكلية لم تشهد ما تردد عن واقعة مخلة بالآداب بين طالب وطالبة، مرجعا الأمر برمته إلى رئيس الجامعة، قائلا لـ"الوطن": "لا أدري، اسألوا الدكتور المحرصاوي يتابع الواقعة بنفسه".

كما كشفت مصادر لـ"الوطن" أن قطاع الأمن داخل الجامعة فتح تحقيقا حول الواقعة، لمعرفة تفاصيل ما حدث، فيما رفضت قيادات الجامعة التعليق على الواقعة، وحاولت الوطن الوصول إلى الدكتور محمد المحرصاوي لسؤاله عن الواقعة، وما أسفرت عنه التحقيقات التى باشرها، لم يرد على الهاتف.

ومن جانبها، طالبت جامعة الأزهر الطلاب والطالبات بعدم الانسياق وراء ما وصفته بالشائعات، مؤكدة أن الظروف الاستثنائية الحالية لمواجهة أي تداعيات لجائحة أزمة فيروس كورونا تتطلب التكاتف من الجميع في مواجهة تلك الأزمة التي تضرب العالم أجمع.