"الصحة" تحذر من تناول "سمكة خطيرة": ليس لسمها مصل وتؤدي إلى الوفاة

حذرت وزارة الصحة والسكان المواطنين من صيد أو تناول سمكة القراض السامة، وقالت الوزارة إن سمكة القراض "سمكة سامة تؤدي إلى الوفاة، وليس للسم مصل للشفاء، وتعرف بالسمكة الأشد فتكًا بالعالم".

وأطلقت وزارة الصحة والسكان، ممثلة في الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني، حملة لتوعية المواطنين في الأسواق العامة، بخطورة سمكة القراض السامة، وذلك ضمن جهود الوزارة لحماية المواطنين من جشع بعض التجار من معدومي الضمير.

وأوضحت رئيس الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني، دكتورة إيمان عبدالجواد في تصريحات لها، أن ما يزيد عن 5 آلاف مثقف صحي شاركوا في الندوات وجولات التوعية بخطورة سمكة القراض السامة في مديريات الصحة الـ27 التابعة للوزارة.

كانت الإدارة المركزية للإعلام الصحي والسكاني، بوزارة الصحة والسكان، قد أرسلت منشورا لمديريات الصحة في جميع المحافظات، للمطالبة بتكثيف ندوات التوعية بخطر سمك القراض أو الأرنب، مطالبة بالبدء في عقد ندوات لتوعية المواطنين والباعة الجائلين ومحلات بيع وتخزين الأسماك، ومتداولي الأسماك بشكل عام.

يذكر أن سمك القراض أو الأرنب، هي سمكة معروفة بكونها تتسبب في تسممات هضمية خطيرة جدا بسم "تيدرودوتاكسين"، وتسمى في مصر أيضا سمك النفيخة، ويرجع سبب تسميتها بسمكة "الأرنب" إلى أنها تشبه الأرنب في شكل مقدمة أسنانه، وكذلك طريقة سلخها قبل الأكل، كما يطلق عليها هي من الأسماك السامة ومع كونها خطيرة فهي غير عدائية تنفخ نفسها عند الشعور بالخطر استعدادا للهجوم والصياد المحترف يعرف شكلها وتكوينها وعادة ما يقوم بعضهم بالتخلص منها.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كل الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف