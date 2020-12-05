"الصحة": فتح تحقيق في واقعة اقتحام جمل مستشفى أوسيم

يشهد مستشفى أوسيم العام بالجيزة حالة من الطوارئ بعد أزمة دخول جمل المستشفى وتخطيه البوابات الأولى للمستشفى إلى أن دخل غرفة الاستقبال.

وأكدت مصادر طبية داخل المستشفى لـ"الوطن"، أن الإدارة فتحت تحقيقا في هذا الأمر لمعرفة حقيقة ما حدث وسيتم مراجعة الكاميرات وتوقيع العقوبة على المخالفين، وبحسب المصادر فإن الإدارة عنفت الأمن القائم على المستشفى.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع مصور لجمل يقتحم قسم الاستقبال بمستشفى أوسيم العام، والذي يظهر إحاطة عدد من الموظفين للجمل داخل المستشفى دون تمكنهم من إخراجه.

ويظهر الفيديو سخرية عدد من الموظفين من اقتحام الجمل للمستشفى فيما يقوم آخرون بتصويره بالهواتف المحمولة.

وفور تداول الفيديو انهالت التعليقات الساخرة كان أبرزها "لأول مرة .. جمل يقتحم مستشفى أوسيم.. مستغربين ليه إن مستغربين ليه يمكن تعبان وداخل يكشف".

وعلق آخر " اللى صاحبه عيان رايح يزوره .. أغرب حاجة ممكن تشوفها النهاردة".. وعلق آخر "هل رأيت جملا في مستشفى عام من قبل هل رأيت جملا داخل مستشفى من قبل؟.