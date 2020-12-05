وزير الأوقاف خلال لقائه رجال الدين المسيحي: نعيش أزهى عصور المواطنة

عقد الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، لقاء مع قيادات الدعوة الإسلامية بمديرية الأوقاف بمحافظة أسيوط ورجال الديني المسيحي بالمحافظة بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، وذلك خلال زيارته للمحافظة التي انطلقت أمس.

وأكد أن الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعا، وأن مصر تعيش أزهى عصور المواطنة المتكافئة في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، وأننا سنعمل معا على ترسيخ أسس هذا التسامح ولا سيما بين أطفالنا.

وأكد جمعة، على أهمية ترسيخ وتجذير ثقافة العيش المشترك والتحول بها من ثقافة النخبة إلى ثقافة شعبية عامة، والانطلاق بهذا الأنموذج المصري الراقي والعظيم في الإيمان بالمواطنة التكافئة إلى العالمية والعمل مع كل المؤمنين بالعيش الإنساني المشترك للعمل معا على أرضية إنسانية خالصة لصالح البشرية جمعاء.

وأوضح أنه يجب الخروج من دوائر التعصب المؤدي للتناحر والاقتتال إلى الحوار والتراحم الإنساني الذي يحترم الإنسان لكونه إنسانا بغض النظر عن دينه أو لونه أو جنسه أو لغته.

وشدد وزير الأوقاف على أن الوطن لكل أبنائه وهو بهم جميعا، موضحا أن مصر تعيش أزهى عصور المواطنة المتكافئة في ظل القيادة الحكيمة لسيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي، مضيفا: "سنعمل معا من خلال برامج مشتركة على ترسيخ أسس هذا التسامح ولا سيما بين أطفالنا".

وكان وزير الأوقاف ألقى خطبة الجمعة أمس من أسيوط، حيث أكد على أن العرض من الكليات الست والمقاصد العامة التي أحاطها الشرع الحنيف بسياجات عديدة من الحفظ والصيانة، والعرض يعني القيم والأخلاق، كما أن قضية العرض تتعلق بقضية الصراع بين الروح والمادة، وبين القيم واللاقيم، مؤكدًا أن العرض فطرة إنسانية سليمة، وأن أصحاب الفطر الإنسانية السليمة يحفظون أعراضهم ويحافظون على كرامتهم حتى في جاهليتهم.