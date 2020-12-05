استياء في الصومال من قرار سحب معظم القوات الأمريكية

أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بإعادة تموضع غالبية القوات الأمريكية من الصومال بحلول أوائل عام 2021، وقالت وزارة الدفاع الأمريكية، في بيان، أوردته قناة "الحرة" الأمريكية، اليوم، "إن الرئيس الأمريكي قرر إعادة تموضع غالبية الأفراد والأصول العسكرية خارج الصومال بحلول أوائل عام 2021".

وجاءت أول ردود الفعل الصومالية منددة بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سحب معظم قوات بلاده من الصومال بحلول 15 يناير المقبل، وسط آمال بأن يتراجع الرئيس المنتخب جو بايدن عن القرار، وفقا لما ذكرته شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية الروسية.

وقال عضو لجنة الشؤون الخارجية في مجلس الشيوخ الصومالي، أيوب إسماعيل يوسف، في بيان لوكالة "رويترز" للأنباء، إن "القرار الأمريكي بسحب القوات من الصومال في هذه المرحلة الحرجة من القتال الناجح ضد (حركة) الشباب وشبكتها الإرهابية العالمية مؤسف للغاية".

وأضاف يوسف: "قدمت القوات الأمريكية مساهمة ضخمة وكان لها أثر كبير في التدريب والكفاءة القتالية للجنود الصوماليين".

وفي تغريدة عبر موقع التدوينات القصيرة "تويتر" لانتقاد القرار، أشار يوسف إلى حساب بايدن على الموقع.

ومن المقرر أن تجري الحكومة الصومالية الهشة المدعومة من المجتمع الدولي انتخابات برلمانية هذا الشهر وانتخابات عامة في مطلع فبراير المقبل، وهو ما يسبق خفضا مزمعا لقوات حفظ السلام التابعة للاتحاد الإفريقي وقوامها 17 ألف فرد.

وتدعم القوات الأمريكية في الصومال القوات الخاصة الصومالية المعروفة باسم "دنب" في عملياتها ضد حركة "الشباب" التي أسفرت هجماتها في بلدان مثل كينيا وأوغندا عن مقتل مئات المدنيين ومنهم أمريكيون.

وقال العقيد أحمد عبدالله شيخ الذي شغل منصب قائد "دنب" لثلاثة أعوام حتى 2019 إنه في حالة كان الانسحاب الأمريكي دائما، "فستكون لذلك تداعيات هائلة على جهود مكافحة الإرهاب".

وأضاف شيخ، أن القوات الأمريكية والصومالية تعارض سحب القوات، مشيرا إلى أن البرنامج الأمريكي لزيادة عدد قوات "دنب" إلى ثلاثة آلاف فرد كان يتعين استمراره حتى عام 2027 لكن مصيره أصبح غير واضح الآن.