جامعة الأزهر تعزي الشيخ أحمد الطيب في وفاة زوجة شقيقه

تقدمت جامعة الأزهر برئاسة الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس الجامعة، ونواب رئيس الجامعة، وعمداء الكليات، وأعضاء هيئة التدريس؛ بخالص العزاء والمواساة إلى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، في وفاة زوجة شقيقه الشيخ الطيب محمد الطيب.

وقالت الجامعة، في بيانها: نسأل الله أن يتغمد الفقيدة بواسع رحمته، وأن يسكنها فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقًا، والعزاء ينتهي بتشييع الجنازة؛ نظرًا للظروف الحالية.

وتوفيت صباح اليوم، زوجة شقيق الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، الشيخ الطيب محمد الطيب، بالأقصر، حيث يصلي الجنازة على الفقيدة هناك ويقتصر العزاء على تشييع الجنازة في ظل الظروف التي تمر بها الدولة مع تصاعد الموجة الثانية لفيروس كورونا.