صحيفة فرنسية: مصر ستحصل على قمر صناعي للمراقبة

أفادت صحيفة لا تريبيون الفرنسية، أن مصر وفرنسا اتفاقا على شراء قمر صناعي للمراقبة من شركة إيرباص للدفاع والفضاء.

وقالت الصحيفة أن الاتفاق سيكون تتويجا للمفاوضات التي بدأت في عام 2015 للحصول على قمر صناعي للمراقبة وقمر اتصالات عسكري من فرنسا.

في عام 2016، تم التوصل إلى اتفاق لشراء قمر اتصالات، وتم تأجيل مشروع قمر المراقبة.

تزامن خبر الصحيفة الفرنسية مع إعلان الرئاسة الفرنسية أنّ الرئيس عبد الفتاح السيسي يبدأ الأحد زيارة دولة إلى فرنسا تستمر ثلاثة أيام، يلتقي خلالها الرئيس إيمانويل ماكرون الاثنين.

وأكد الإليزيه أن فرنسا ومصر تريدان "جعل البحر الأبيض المتوسط مجالا لتعاون تحترم فيه سيادة الدول المختلفة".

وسيتطرق الرئيسان إلى النزاع الإسرائيلي الفلسطيني والأزمة السياسية في لبنان والوضع في العراق والتحديات المتعلقة بإيران.

وبحسب إذاعة مونت كارلوا الفرنسية سيلتقي الرئيس السيسي خلال زيارته التي تستمر حتى الثلاثاء، القادة السياسيين الرئيسيين من رئيس الوزراء جان كاستيكس إلى رئيس الجمعية الوطنية ريتشارد فيران ورئيس مجلس الشيوخ جيرار لارشيه ورئيسة بلدية باريس آن إيدالجو.

وسيتناول العشاء مع وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان الأحد، كما سيلتقي وزيرة القوات المسلحة فلورانس بارلي.