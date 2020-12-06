"الصحة": مجففات الأيدي في المراحيض العامة ليست فعالة ضد كورونا

قالت وزارة الصحة والسكان، إن مجففات الأيدي المتوفرة فى المراحيض العامة ليست فعالة فى القضاء على فيروس كورونا خلال 30 ثانية كما زعم بعض المواطنين.

وتابعت الوزارة فى منشور توعوي لها أن مجففات الأيدي ليست فعالة ولحماية نفسك من الفيروس يجب المداومة على تنظيف اليدين بفركها بواسطة مطهر كحولى أوغسلهما بالماء والصابون، وبعد تنظيف اليدين يجب تجفيفها تماما بمناديل ورقية أو بمجففات الهاواء الساخن.

واكدت الوزارة على ضرورة البعد قدر الإمكان عن الأماكن المزدحمة كالمتاجر والمولات لأنها أماكن سهل انتشار الفيروس ، مشيرة الى ضرورة ارتداء الكمامات والإلتزام بكافة الإجرءات الإحترازية طوال فترة التواجد خارج المنزل.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف

الصحة: توضح اعراض الانفلونزا الموسمية

قالت وزارة الصحة والسكان إن هناك تشابها كبيرا بين أعراض الإنفلونزا الموسمية وفيروس كورونا، الأمر الذي يسبب الحيرة والقلق لدى الكثير من المواطنين، خاصة مع انتشار فيروس كورونا المستجد وزيادة أعداد المصابين.

وحسمت الوزارة الجدل حول أعراض كل من الفيروسين وقالت إن الإنفلونزا الموسمية هى عدوى فيروسية حادة يسببها أحد فيروسات الإنفلونزا، وتصيب جميع الفئات العمرية.

وأوضحت اعراض الإنفلونزا الموسمية والتى تتمثل فى "ارتفاع فى درجة الحرارة لأكثر من 38 درجة مئوية مع وجود كحة لمدة 10 أيام.

وتابعت: هناك عدة طرق للوقاية من الإنفلونزا الموسمية وهى غسل اليدين بشكل متكرر بالماء والصابون لمدة لا تقل عن 20 ثانية، والحصول على لقاح الإنفلونزا السنوي، واستخدام المطهرات الكحولية على اليدين فى حال عدم توفر الماء.