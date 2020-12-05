وزير الأوقاف حول غلق المساجد مع تصاعد كورونا: الالتزام يبقيها مفتوحة

حسم الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ملف غلق المساجد مع تصاعد الموجة الثانية لفيروس كورونا، حيث أكد في تصريحات له خلال لقائه بقيادات الدعوة بأسيوط أن طاعة الله عز وجل لا تُنال بمعصيته في أذى النفس أو أذى الخلق، وأن من كان يحب بيوت الله عز وجل فليحافظ على بقائها مفتوحة بالتزامه التام بالإجراءات الوقائية وعلامات التباعد الاجتماعي.

وعقد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف اجتماع بقيادات الدعوة الإسلامية بالمحافظة بحضور اللواء عصام سعد محافظ أسيوط .

وبحث الوزير احتياجات الدعوة بأسيوط، كذلك أعمال البر التي تقام بالمحافظة، حيث تم الاتفاق على توفير قطعتي أرض من هيئة الأوقاف المصرية لإقامة محطتي صرف صحي عليهما بالمحافظة بطريق التبادل بأرض مماثلة في القيمة في مدينة أسيوط الجديدة لصالح هيئة الأوقاف.

وأهدى وزير الأوقاف المحافظ مجموعة من سلسلة رؤية التي تصدرها وزارة الأوقاف بالتنسيق بينها وبين وزارة الثقافة ممثلة في الهيئة العامة للكتاب، حيث أشاد المحافظ بما تحمله هذه الكتب والإصدارات المتميزة من فكر مستنير.

وخلال اللقاء الذي عقده وزير الأوقاف والمحافظ بمقر المحافظة مع نخبة من أئمة أسيوط وقيادات الدعوة بها أكد وزير الأوقاف على أهمية الالتزام الدقيق والجاد بجميع الضوابط الإجرائية والوقائية في مواجهة كورنا سواء داخل المساجد أم في مقار العمل بالمديرية، مع حث جميع المواطنين على الالتزام بهذه الإجراءات داخل المساجد أو خارجها.

وفرنا قطعتين من أرض الأوقاف لمحطتي صرف صحي بالمحافظة بطريق التبادل بأرض في أسيوط الجديدة

كما شدد على مواصلة حملات النظافة والتعقيم بجميع المساجد، مؤكداً علي أهمية التعامل المنضبط بضوابط الشرع والوطنية والقيم والأخلاق والإنسانية مع جميع وسائل التواصل الاجتماع والفضاء الإلكتروني.

وأكد على أهمية إصلاح النفس أولا، فمن لا يكون صالحا في نفسه يصعب أن يكون مصلحا لغيره، فلنبدأ دائما بأنفسنا، ولنعمل على نشر القيم الأخلاقية والإنسانية بالحال قبل المقال.

ومن جانبه وجه محافظ أسيوط الشكر لوزير الأوقاف على جهود الوزارة في عمارة بيوت الله عز وجل وفِي خدمة المجتمع وأشاد بتطور مستوى الأئمة وجهودهم الدعوية بصفة عامة ودورهم في ترسيخ ثقافة السلام الاجتماعي والعيش الإنساني المشترك بصفة خاصة.

كما أشاد بجهود الوزارة في عمارة المساجد بأسيوط، حيث بلغ عدد المساجد التي تم افتتاحها خلال الأشهر الثلاثة الماضية نحو ستين مسجدا على أحدث طراز من العمارة والتشييد الذي يليق بحضارتنا العظيمة ومصرنا الحديثة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.