تشميع صيدليتين وضبط 3815 مخالفة دوائية بديرب نجم

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وكيل وزارة الصحة الدكتور هشام مسعود بتكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الطبية غير الحكومية، لإحكام الرقابة والسيطرة على غير المرخص منها، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين وذلك حفاظاً على صحة المواطنين.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى شن حملة أسفرت عن ضبط وتحريز 3815 (قرص/ عبوة / وحدة / زجاجة)، حيث شملت المضبوطات المخالفة أدوية جدول أول مواد مخدرة، وأدوية جدول أول وثان مواد مؤثرة علي الحالة النفسية بدون فواتير، وأدوية مهربة غير مسجلة بوزارة الصحة، ومستلزمات صادر بحقها منشورات من الإدارة المركزية لشئون الصيدلية، وأدوية بدون فواتير، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، حيال المخالفات المضبوطة، وتم تحريز المضبوطات، وتحرير المحاضر اللازمة للمخالفات رقم 19132 جنحة لسنة 2020 بمركز شرطة ديرب نجم وتشميع الصيدلية .

وأضاف وكيل وزارة الصحة قيام الحملة التفتيشية بالمرورعلي صيدلية أخرى بمركز ومدينة ديرب نجم، صادر بحقها قرارغلق إداري لوجود مخالفات سابقة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتشميع الصيدلية، وتحرير محضر تشميع رقم 7851 إداري لسنة 2020، بمركز شرطة ديرب نجم.

وأكد وكيل الوزارة استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية علي الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية بنطاق المحافظة لضمان وصول دواء آمن حفاظاً علي الصحة العامة للمواطنين.