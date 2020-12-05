"الوطن" تنشر جدول انتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات 2020

كشف مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي، عن صدور قرار فتح باب الترشح لانتخابات الاتحادات الطلابية بالجامعات 2020، يوم 10 ديسمبر الجاري بمختلف الجامعات الحكومية و الخاصة، وذلك وفقاً للجداول المعلنة.

وأكد المصدر أن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي و البحث العلمي، صدق على جدولها يوم 2 ديسمبر الجاري، لافتا إلى أنه تم إخطار جميع رؤساء الجامعات بالمواعيد المتعلقة بالجداول.

وكشف المصدر في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، تفاصيل الجدول الانتخابي لاتحادات طلاب الجامعات 2020، مشيرا إلى أن فتح باب الترشح لها سيكون الخميس 10 ديسمبر الجاري، وإعلان الكشوف المبدئية 12 ديسمبر، وتلقي الطعون 14 ديسمبر، وفحص الطعون 15 ديسمبر ، والكشف النهائية للمرشحين يوم 16 ديسمبر، والدعاية الانتخابية تبدأ يوم 17 ديسمبر.

وتابع أن الجولة الأولى للانتخابات يوم 20 ديسمبر، والإعادة 21 ديسمبر ، وانتخابات الأمناء والمساعدين للجان يوم 22 ديسمبر، وانتخابات رؤساء اتحادات الكليات 23 ديسمبر، وانتخاب أمناء اللجان ومساعديهم ورؤساء الاتحادات يوم 24 ديسمبر.

وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وافق على إقامة انتخابات الاتحادات الطلابية للعام الدراسي ٢٠٢٠/ ٢٠٢١، لافتا إلى أنه تم مخاطبة رؤساء الجامعات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق اللائحة الطلابية واتخاذ اللازم نحو الإعلان وتنفيذ الانتخابات خلال الفترة المقبلة.

ويأتي ذلك في إطار قرار رئيس مجلس الوزراء رقم ٢٥٢٣ لسنة ٢٠١٧ بتعديل بعض مواد اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات رقم ٤٩ لسنة ١٩٧٢ والتي أقرت لائحة الاتحادات الطلابية

وتم تشكيل لجنة عليا برئاسة د. طايع عبداللطيف مستشار الوزير للأنشطة الطلابية؛ وذلك لمتابعة سير أعمال الانتخابات للعام ٢٠٢٠/ ٢٠٢١.

ووجه الوزير بضرورة قيام كل جامعة بتقديم تقرير مفصل إلى اللجنة العليا عن سير العملية الانتخابية يوميا منذ بدايتها وحتى نهايتها.