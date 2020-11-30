نائلة جبر: عقود عاملات المنازل فرصة لفتيات الجامعات "ممكن تحوش لجهازها"

قالت السفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، إن عقد عاملات المنازل، الذي علمت عليه اللجنة في الفترة الأخيرة، لاقى قبولا كبيرا، سواء من العاملات أو أصحاب العمل.

وأضافت، لكن مع الأسف مع تفشي جائحة فيروس كورنا المستجد، والظروف غير الطبيعية التي فرضها على المجتمع، أصابتنا ببعض من سوء الحظ، فالعمل على هذا الموضوع، يحتاج إلى الجلوس مع العاملات على أرض الواقع، للاستماع إليهم والوقوف على كل تفاصيل مشاكلهم.

وأكدت جبر، في حوار تليفزيوني مع برنامج "السفيرة عزيزة"، من تقديم الإعلامية جاسمين طه زكي، والإعلامية رضوى حسن والمذاع على شاشة "dmc"، على تحمسها الكبير لهذا الموضوع بالأخص من أعمال اللجنة، لأن لدينا بنات كثيرة تذهب إلى الجامعة، وفي حاجة لهذه الأموال في شراء كتبها الدراسية وشراء ملابسها.

وكذلك المساعدة في توفير أموال جهاز عرسها، فبدلا من أن تذهب تلك الرواتب الكبيرة والطائلة إلى الأجانب، ما المانع أن تحصل عليها فتاة الجامعة، لتجهيز نفسها، قائلة "أنا مش ضد الأجانب في شيء لكن مع أهل بلدي".

وأشارت إلى أن اللجنة تعمل منذ فترة ليست بالقليلة، على عقد عاملات المنازل، موضحة أن اللجنة وضعت عقدا اختياريا، متى تم توقيعه بين صاحب العمل ومن يعمل لديه أصبح إجباريا ملزما، فالعقد شريعة المتعاقدين، وهذا ما نسعى إليه لأنه يضمن حق العاملات بالمنازل.

وكشفت أن الفترة الأخيرة شهدت عدة لقاءات بينها وبين مجموعة من العاملات، ولمست حالة السعادة التي شعرن بها من اهتمامنا بهن في المقام الأول بالإضافة إلى العقد نفسه الذي يحدد عدد ساعات عملها واجازتها وكل الأمور التي يشتملها اي عقد عمل عادي.