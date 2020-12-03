"شعيرة": الجامعات الأهلية ستساعد على توفير تعليم بجودة عالية

قال الدكتور محمد شعيرة، رئيس لجنة الدراسات الهندسية بالمجلس الأعلى للجامعات، إن أنواع الجامعات، تنقسم إلى 3 مقسمة إلى "حكومية"، تعتمد كليا على ميزانية الدولة، "خاصة بمصاريف"، قد تكون مرتفعة، و"أهلية" وهي خليط من الحكومية والخاصة بمقابل مادي مناسب، ومشاركة من منظمات المجتمع المدني.

وأضاف "شعيرة" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الحقيقة" المذاع على فضائية "extra news"، وتقدمه الإعلامية أية عبدالرحمن، أن هذه الجامعات تساعد فئات كثيرة من الشباب ترغب في الحصول على تعليم مناسب بسعر مناسب، دون الاعتماد الكلي على ميزانية الدولة.

وأوضح أن الدولة أسست 4 جامعات أهلية، هي جامعة الملك سلمان وجامعة الجلالة وجامعة المنصورة الجديدة وجامعة العلميين الدولية، لتكون نموذجا متاحا يقلده رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني، من أجل تخريج شباب قادرين على العمل في مجالات متطورة، يحتاجها سوق العمل.

وألمح إلى أن الدولة تحاول إشراك منظمات المجتمع المدني وزيادة التوعية المجتمعية بدور التعليم، من أجل إحداث تنمية مستدامة في مصر، وستعمل الجامعات الأهلية على تقليل اكتظاظ الجامعات الحكومية بالطلاب، وإعادة توزيع الطلاب من أجل رفع مستوى جودة التعليم، ليكون قادرة تدفع الدولة المصرية إلى الأمام.

وستعمل الجامعات الأهلية، على مواكبة أحدث البرامج والنظم التعليمية العالمية بحيث تحقق متطلبات سوق العمل المحلي والدولي، وتوفر للطلاب المصريين أماكن دراسة جامعية على مستوى عالمي، يشجعهم على الدراسة في مصر وتقلل حاجتهم للسفر للدراسة في الخارج.