كورونا في روسيا.. فتح تسجيل إلكتروني للتطعيم ضد الفيروس بموسكو

أعلنت الحكومة الروسية، فتح تسجيل إلكتروني للتطعيم ضد فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، في موسكو، للأطباء، والمعلمين، والمختصين الاجتماعيين.

وأشارت أناستاسيا راكوفا، نائب محافظ موسكو للتنمية الاجتماعية، اليوم الجمعة، إلى أن سلطات موسكو تأمل في افتتاح 170 مركزا للتطعيم ضد فيروس كورونا في المدينة مع نهاية العام.

وقالت راكوفا للقناة التلفزيونية "موسكو 24": "قمنا بافتتاح 70 مركزا للتطعيم، ونأمل بشدة أن يتم تسليم المزيد من اللقاحات إلى موسكو كل يوم، وبحلول نهاية العام أو في بداية العام المقبل، سنفتح 170 مركزا للتطعيم في موسكو وسنواصل زيادة عددها".

وأكدت أن الحق في التطعيم ليس فقط للأطباء والمعلمين، إنما أيضًا للموظفين الآخرين في المؤسسات التعليمية والطبية، وعمال التنظيف، والعاملين الطبيين المبتدئين، والإداريين، موضحة "لأنهم ليسوا أقل خطرا من الأطباء والمعلمين، إنهم يواجهون عددا كبيرا من الأشخاص".

وأمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ببدء إجراء تطعيم واسع النطاق ضد "كوفيد 19"، اعتبارا من الأسبوع المقبل، وذلك بتوفير التطعيمات في المقام الأول بالنسبة للمواطنين، الذين يتم تصنيفهم بما أطلق عليه مصطلح "المجموعة الأكثر عرضة للخطر".

وقال محافظ موسكو، سيرجي سوبيانين، إنه بالاتفاق مع الحكومة من أجل اختبار الآلية الضخمة للتلقيح الجماعي، سيفتتح بدءًا من اليوم الجمعة، سجلاً إلكترونيا لتطعيم العاملين في مجال التعليم والعاملين في مجال الرعاية الصحية، وكذلك العاملين في الخدمات الاجتماعية بالمدينة، مشيرا إلى أن "عمل مراكز التطعيم ضد فيروس كورونا في موسكو سيبدأ في الخامس من الشهر الجاري".

وأعلنت، اليوم الجمعة، وزارة الصناعة والتجارة الروسية، أن حجم الإنتاج الإجمالي للقاح "سبوتنيك V" ضد فيروس كورونا، سيصل قريبًا إلى مليوني جرعة وهذا سيسمح ببدء تطعيم مواطني روسيا.