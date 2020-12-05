النوادي النسائية.. 6 شروط تضعها التضامن للحصول على العضوية

في السنوات القليلة الماضية، اهتمت الحكومة المصرية بشكل كبير بالمرأة إيمانا منها بكونها المجتمع بأكمله وليست نصفه فقط، حيث شاركت المرأة في السلطة التنفيذية بتولي عدد من الوزيرات ذلك المنصب، بالإضافة إلى مشاركة المرأة في السلطة التشريعية بحصولها على نسبة مقاعد في مجلس النواب.

وفي هذا الإطار، حرص قطاع الشئون الاجتماعية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي على تأسيس مشروع النوادي النسائية، بهدف خدمة المرأة الريفية والحضرية، حيث تجد فيه المرأة مكانًا ملائمًا لتنمية قدراتها الذاتية واكتساب المزيد من الخبرات بما يعود عليها وعلى أسرتها والمجتمع بالنفع من خلال تجمع السيدات والفتيات بمقر النادي.

وتستعرض "الوطن" في ضوء ما تقدمه من خدمات يومية لمتابعيها الشروط والإجراءات المطلوبة للاشتراك في النوادي النسائية، وفق الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كالتالي:

الشروط المطلوبة

​- أن تكون صاحبة العضوية مصرية الجنسية.

- ألا يقل سن المشتركة في النوادي عن 18 عاما.

- لا يشترط وجود مؤهل عالي أو متوسط.

- ضرورة التعهد بالالتزام بنظام النادى وقواعد العمل به.

- قبول تسديد الاشتراك الشهري أو السنوي للنادى وقواعد العمل به.

- يتم تحصيل اشتراك خاص لممارسة أي نشاط من أنشطة النادى للإنفاق على هذه الأنشطة.​

الإجراءات المطلوبة

- التوجه إلى النادى وملأ نموذج طلب عضوية من النادى النسائى.

- تدوين الاسم بسجل العضوية والاشتراكات.

- تسديد الاشتراك الخاص بالشهر الأول إذا كان شهريا، واشتراك السنة الأولى إذا كان سنويا.

- إمضاء إقرار بالموافقة على تسديد الاشتراك الشهري أو السنوي.

- إمضاء إقرار بالالتزام بنظام النادى وقواعد العمل به.