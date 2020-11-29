وزيرة التضامن الاجتماعي تفتتح عددا من المشروعات بالشرقية

استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الإجتماعي بمكتبه بالديوان العام، وذلك في إطار زيارتها لمحافظة الشرقية لافتتاح وتفقد عددٍ من المشروعات التابعة للوزارة.

وأشاد محافظ الشرقية بدور وزارة التضامن الاجتماعي في تنفيذ المبادرات الإنسانية، وتقديم المنح والمساعدات العاجلة للأسر الأولى بالرعاية ومحدودي الدخل من أبناء المحافظة ليحيوا حياة كريمة، مؤكدًا استمرار التعاون والتنسيق بين المحافظة والمديرية لتقديم أفضل الخدمات للفئات المستحقة، وتوفير كافة أوجه الرعاية اللازمة لهما.

من جانبها، أكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة لا تدخر جهداً في التعاون والتنسيق مع محافظات الجمهورية ومتابعة تنفيذ المبادرات الرئاسية وتقديم كافة أوجه الدعم للأندية الاجتماعية والثقافية ومكاتب التأهيل الإجتماعي، لتقديم أفضل الخدمات لذوي الهمم بخلاف ما تقدمه من مساعدات ومعاشات ضمان وتكافل وكرامة لمساعدة الأسر الأكثر إحتياجا.

وأهدى محافظ الشرقية درع المحافظة لوزيرة التضامن الإجتماعي تقديراً لجهودها المخلصة، والوقوف بجانب المحافظة في التصدي لجائحة كورونا للعبور من تلك الأزمة بسلام.

ووصلت الدكتورة نيفين القباح، منذ قليل، إلى محافظة الشرقية لتفقد مجمع رعاية الاطفال والكبار فاقدي الرعاية بمنطقة الصيادين بمدينة الزقازيق.

وقالت الدكتورة جيهان عسكر نائب رئيس مجلس إدارة دار "بسمة الإيواء"، أن الدار تشهد أول تجربة لدمج الأطفال والكبار في مصر والوطن العربي ككل، مشيرة إلى أن الهدف منها خلق روح من الاندماج الاجتماعي بين كبار السن والأطفال.

ولفتت إلى أنه يتم تنظيم أنشطة ترفيهية تجمع الكبار والأطفال ما ساعد على خلق جو أسرى أشبه بالترابط بين الأجداد والأحياء.

وتضم الدار 152 شخصًا من كبار السن من السيدات والرجال، وتتراوح أعمارهم ما بين 50 و60 عامًا، كما تضم نحو 42 طفلًا.