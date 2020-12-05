تحرك جنازة طه حبيشي إلى دمياط عقب انتهاء الصلاة عليه بالجامع الأزهر

أدى المصلون بالجامع الأزهر، صلاة الجنازة على الدكتور طه حبيشي الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، وأحد المرشحين لعضوية هيئة كبار العلماء، والذي وافته المنية صباح اليوم، بمستشفى السلام الدولي.

وشهدت الجنازة حضور أهل الفقيد وعدد كبير من تلامذته، وعدد من قيادات مشيخة الأزهر، حيث جرت الصلاة بصحن الجامع الأزهر بعد صلاة العصر، مع مراعاة التباعد بين المصلين والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وتحركت الجنازة إلى دمياط، وتحديدا مدينة الروضة التابعة لمركز فارسكور، حيث يدفن هناك.

وتوفي صباح اليوم، الدكتور طه حبيشي الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، وأحد المرشحين لعضوية هيئة كبار العلماء، والذي وافته المنية بمستشفى السلام الدولي.

والدكتور طه حبيشي أستاذ الفرق والمذاهب وأستاذ أصول الدين جامعة الأزهر بالقاهرة، وعضو اللجنة العلمية الدائمة لترقية الأساتذة والمتحدث بالإذاعة والتليفزيون، ومحاضر بالعديد من المراكز الثقافية الإسلامية، وعضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بوزارة الأوقاف، كذلك عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف، كذلك له أكثر من 70 مؤلفا في فروع العلم المختلفة.

وكانت هيئة كبار العلماء قد حددت عددا من الشخصيات المرشحة لعضوية هيئة كبار العلماء كان من بينهم، الدكتور طه حبيشي الأستاذ بكلية أصول الدين بالقاهرة، والدكتور محمد عبدالقادر الخطيب عميد كلية اللغة العربية الأسبق، ووكيل الأزهر الحالي الدكتور محمد الضويني، والدكتور فتحي عثمان أستاذ الفقه بكلية الشريعة بالقاهرة.