غلق 455 منشأة طبية خاصة بالشرقية منذ بداية العام: بدون ترخيص

أصدرت إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بالشرقية، 455 قرار غلق، لمنشآت طبية خاصة تعمل بالمخالفة، وذلك في الفترة من يناير وحتى أكتوبر الماضي.

من جانبه، أشاد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، بمجهودات مديرية الصحة وإدارة العلاج الحر، في إحكامها الرقابة والسيطرة على الصيدليات العامة ومخازن و شركات توزيع الأدوية، ومحال المستلزمات الطبية المختلفة، للتصدي للممارسات الاحتكارية غير المسؤولة من ضعاف النفوس، وكذلك رصد أي مخالفات بالأسواق، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حرصا على صحة وسلامة المواطنين.

وأكد محافظ الشرقية، أن المحافظة تولي اهتماما كبيرا بقطاع الصحة وتسعى، بالتنسيق مع مديرية الشؤون الصحية، لتوفير كافة أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمرضى، خاصة كبار السن منهم وأصحاب الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن الأطباء وهيئة التمريض يضربون أروع الأمثلة في التضحية والفداء والبطولة، مقدمين أرواحهم أثناء تأدية رسالتهم السامية وواجبهم الإنساني تجاه وطنهم في مواجهة الموجة الثانية من جائحة فيروس كورونا المستجد وتوفير أوجه الرعاية الصحية والعلاجية للمصابين.

ومن جانبه، أشار الدكتور هشام مسعود، وكيل وزاره الصحة، إلى قيام إدارة العلاج الحر بالمديرية، خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2020، بفحص ومراجعة تراخيص 309 منشأه طبية بنطاق المحافظة تمثلت في فحص ومراجعة ترخيص لمستشفي خاص و13 مركزا طبيا و62 عيادة أسنان و180 عيادة خاصة و7 عيادات تخصصية و29 معمل تحاليل و17 مركز علاج طبيعي، للـتأكد من توافر الاشتراطات الصحية بهذه المنشآت ورصد أي مخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأشار وكيل وزارة الصحة، إلى قيام إدارة العلاج الحر خلال هذه الفترة بفحص 85 شكوى خاصة بالمواطنين والمرضى، وتم العمل على حلها فورا، كما تم استصدار 455 قرار غلق و تحرير 490 محضر شرطة لمنشآت طبية خاصة تعمل بالمخالفة، مؤكدا استمرار الحملات الرقابية والتفتيشية على الصيدليات ومنافذ بيع الأدوية ومعامل التحليل والمنشآت الطبية الخاصة بنطاق المحافظة، لضمان وصول دواء آمن حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.