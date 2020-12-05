وحيد حامد أستاذي ومحمد صبحي منحني أهم جملة.. أبرز تصريحات منى زكي في "القاهرة السينمائي"

أطلقت الفنانة منى زكي عدد من التصريحات الخاصة بحياتها وعلاقتها الإنسانية بالفنان الكبير محمد صبحي والسيناريست وحيد حامد خلال ندوة تكريمها التى أقيمت فى مهرجان القاهرة أمس ضمن فعاليات الدورة الثانية والأربعين.

ترصد الوطن أبرز 3 تصريحات إنسانية قالتها منى زكي عنهم:

- محمد صبحي أعطاني أهم جملة فى حياتي حينما وجدني متخوفة من مقابلته فى بروفات مسرحية بالعربي الفصيح وقال لي "أنتي هتبقى ممثلة كويسة".

- الفن علمني كيفية التعامل مع الحياة وتعملت منه أعظم الدروس.

- وحيد حامد أستاذي وأتمنى دوما مقابلته والجلوس معه وليس التمثيل معه فقط.

وكشفت الفنانة منى زكي، عن تفاصيل تعاونها مع المنتج محمد حفظي، في تجربة سينمائية جديدة خلال الفترة المُقبلة، من تأليف محمد رجاء وإخراج هاني خليفة.

وقالت " زكي" خلال ندوة تكريمها بمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، الفيلم يتحدث عن سيدة غير معتادة، موضحة أنها تسعى لتقديم مشاعر مهمة تصل للشباب.

وتابعت، المخرج يستطيع أن يخرج أفضل ما بداخل الفنان، لافتة إلى أنها تريد التعلم بشكل مستمر لتقديم الأفضل، بالإضافة إلى الصبر لاختيار سيناريو جيد.

وتحدثت "زكي"، عن أفضل الأفلام التي قدمتها، أولهما أفلام مثل :"اضحك الصورة تطلع حلوة، أيام السادات، تيمور وشفيقة، احكي يا شهرزاد، ودم الغزال"، ومسلسل أفراح القبة، مضيفة: "طوال الوقت أبحث عن التغيير وأعتبر ذاتي من المحاربات".

وحاورت الإعلامية الشهيرة ريا أبي راشد النجمة منى زكي، التي يكرمها المهرجان بجائزة فاتن حمامة ضمن حلقة نقاشية بدار الأوبرا المصرية.