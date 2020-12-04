منى زكي تستعين بـ20 حارسا لحضور ندوة بـ"القاهرة السينمائي"

أثارت الفنانة منى زكي، غضب ضيوف مهرجان القاهرة السينمائي الدولي بدورته الـ42، خلال حضورها ندوة تكريمها بجائزة فاتن حمامة للتميز.

ووصلت منى، قاعة التكريم وهي محاطة بـ20 حارسا من أمن الأوبرا وأمن المهرجان، من أجل عدم التصوير أو الاختلاط بضيوف المهرجان.

وقالت الفنانة منى زكي، إنّ رحلتها مع عالم الفن والتمثيل بدأت بالاشتراك في مسابقة نظمها الفنان محمد صبحي، موضحة أنها قررت المشاركة بعدما تحدثت معها والدتها وأقنعتها بالتقديم: "أول مرة شوفته مكنتش مصدقة، وحاولت اتمالك أعصابي، فهو فنان عظيم".

وأضافت خلال ندوة تكريمها داخل دار الأوبرا المصرية، على هامش فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي، أنّ مسرحية "أنت حر" للفنان محمد صبحي وشريهان، هي أول مسرحية حاولت تجسيدها أمامه أثناء المسابقة.

وأكدت أن المخرج يستطيع أن يخرج أفضل ما في الفنان، وأنها لاتزال تتمنى تقديم الأفضل، ولا تزال تريد تعلم المزيد، كما تعلمت الصبر حتى اختيار سيناريو جيد.

وتحدثت منى زكي، عن أفضل الأعمال التي قدمتها، أولهما فيلم "اضحك الصورة تطلع حلوة"، "أيام السادات"، "تيمور وشفيقة"، "احكي ياشهر زاد"، "دم الغزال"، ومسلسل "أفراح القبة"، مضيفة: "طوال الوقت أبحث عن التغيير، وأعتبر ذاتي من المحاربات".

وأدارت الندوة الإعلامية ريا أبي راشد، بحضور عشرات وسائل الإعلام، وسارعت منى، عقب انتهاء الندوة، بالرحيل بسبب ارتباطها بموعد طائرة.