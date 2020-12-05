طاحون: هيئة الأرصاد الجوية تؤدي دور ريادي لحماية الأرواح والممتلكات

قال اللواء هشام طاحون رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الهيئة العامة للأرصاد الجوية، هي هيئة عامة تابعة لوزارة الطيران المدني وتقوم بدور وطني هام لكونها مؤسسة وطنية ذات الصلة بكثير من الجهات الملاحية والجوية والبيئية والعلمية ولمكانتها الرائدة في المعايير الدولية والخدمات المتميزة ولدورها الريادي في مجالي الخبرات والتعاون الدولي المتعلقين بالطقس، والمناخ، والهيدرولوجيا، وموارد المياه، وما يتصل بذلك من قضايا بيئية، والمساهمة في الحفاظ على مقدرات الوطن وسلامة المواطنين فى أنحاء جمهورية مصر العربية بهدف تحقيق منافع اقتصادية وبتطبيق أفضل الممارسات لتحسين خدمات الأرصاد الجوية وفقًا للمعايير الدولية باستخدام التقنيات الحديثة لحماية الأرواح والممتلكات ونشر الوعي بين جميع شرائح المجتمع في مجال الأرصاد الجوية.

وأضاف طاحون خلال بيان صحفى، أن الدولة المصرية بدأت فى عهد محمد على باشا، عام 1829 بقياس درجات الحرارة خمس مرات يومياً متزامنة مع أوقات الصلوات الخمس، وذلك فى غرفة بمدرسة المهندسخانة بمنطقة بولاق، وفى عام 1859 م، طلب الخديوى "إسماعيل" من "محمود حمدى الفلكى" أحد الدارسين بمدرسة المهندسخانة ، والذى عمل بمرصد بولاق و قبل سفره إلى فرنسا بإعادة بناء المرصد لدراسة علم الفلك والأرصاد الجوية، وكان الاختيار لموقع الرصد الجديد بمنطقة العباسية، والذى استمر فى أخذ رصدات جوية متصلة طوال الفترة من عام 1868 م حتى عام 1903 م قبل نقله إلى منطقة حلوان فى عام 1904 م.

وفى عام 1915 م ، فى عهد الملك "فؤاد الأول" سلطان مصر وسيد النوبة وكردوفان و دارفور، أصبحت مصلحة الطبيعيات هى المسؤولة عن خدمات الأرصاد الجوية.

فى عام 1947 م، تم إنشاء مصلحة الأرصاد الجوية تتبعها ثلاثة مراكز متخصصة للتنبؤات، وهى المركز الرئيسى بمبنى الهيئة بالقاهرة، ومطار القاهرة الدولى، ومطار ألماظة.

إنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية بقرار جمهورى لسنة 1971

وبموجب القرار الجمهورى لسنة 1971 م، تم إنشاء الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، والتى أصبحت بموجبه تدير المرفق على مستوى الجمهوري، ويقع مقرها الرئيسي بالعباسية ويتبعها عدد (4) مراكز تنبؤات هم : مركز تنبؤات مطار القاهرة، ومركز تنبؤات مطار النزهة، ومركز تنبؤات مطار الأقصر، ومركز تنبؤات مطار الغردقة.

مقومات الهيئة العامة للأرصاد الجوية:

وتتضمن الهيئة عدد كبير من المحطات ومراكز التنبؤات الجوية المنتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية؛ كما أنها الجهة الوحيدة المسئولة عن التنبؤ بالطقس على المستوى المحلى بموجب القرار الجمهورى لسنة 1971، ويتبعها عدد من مراكز التنبؤات بالمواني الجوية والبحرية لتسهيل المهمة الجوية والبحرية.

المهام الرئيسية للهيئة:

وأضاف طاحون، إن أبرز المهام الرئيسية، رصد جميع عناصر الغلاف الجوى من حرارة ورطوبة ورياح وضغط جوى ورؤية وظواهر جوية.

قياس نسبة الأوزون ومتابعته.

قياس شدة الإشعاع الشمسي ومدته.

قياس درجة حرارة التربة على أعماق مختلفة.

تحليل جميع العناصر السابقة والتنبؤ بأحوال الجو خلال فترة زمنية قادمة وهذه الفترة تكون قصيرة أو طويلة حسب نوع التنبؤ.

إصدار الإنذارات والتحذيرات في حالة الطقس السيء وكذلك في حالة الظواهر الجوية الخطرة مثل العواصف الرعدية والرملية، والسيول.

توفير البيانات المناخية للأعوام السابقة.