وزير التعليم يعلن إطلاق منصة "الحصص الإلكترونية"

أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، والتعليم الفني، إطلاق الوزارة منصة "حصص مصر" للمرة الأولى، التي توفر طرق تعلم جديدة، وشرح سلس للمناهج الدراسية بطريقة تفاعلية وممتعة أونلاين، يقدمه معلمين خبراء في مجالهم، بالإضافة إلى أسئلة على كل درس تدعم نظام التقييم الجديد للمرحلة الثانوية.

وأضاف "شوقي"، خلال منشور له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن المنصة تحتوي على مصادر تعليمية متعددة من بنك المعرفة المصري، يتم تحديث المحتوى بشكل دوري ومستمر، وإضافة مواد أخرى لتوفير تجربة تعليمية فريدة للطلاب.

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وكان الدكتور طارق شوقي، أمد أنه تعتمد المناهج الجديدة، لنظام التعليم الجديد 2.0، على الفهم وليس الحفظ، وتعمل على إكساب أبنائنا مهارات الحوار وتقبل الآخر والعمل الجماعي وغيرها الكثير من الأسس والمهارات اللازمة لبناء الإنسان.