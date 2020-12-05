مصرع شاب وإصابة 4 في حادث تصادم بصحراوي المنيا

لقى شاب مصرعه، وأصيب 4 آخرين، في حادث تصادم بين سيارتين بالطريق الصحراوي الشرقي، بزمام مركز ملوي في جنوب المنيا.

وتلقى اللواء محمود خليل مدير الأمن، إخطارا من مأمور مركز شرطة ملوي، بورود بلاغ من الدكتور أسامة حسانين، مدير مستشفي ملوي العام بوصول كل من: علي إسماعيل محمود حافظ، 39 عاما، مقيم بعزبة طلعت الشرقية بمركز مطاي، "جثة هامدة"، ومحمود محمد زيدان، 33 عاما، مصاب بكسر مضاعف بالركبة، أحمد رجب عبد الحليم 28 عاما، مقيم بطما بمحافظة سوهاج، مصاب بارتجاج ونزيف، وربيع وحيد مصطفي 33 عاما، مقيم مركز المنيا، مصاب بكسر بالفك العلوي والركبة، والسيد حسين حسن حسين، 30 عاما، مزارع ومقيم بمركز البداري بمحافظة أسيوط، وتم تحويل المصابين لمستشفي أسيوط الجامعي لخطورة حالاتهم.

وتبين من تحريات أجهزة البحث الجنائي، برئاسة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث لجنوب المنيا، أن المصابين كانوا يستقلون سيارتين أحدهما ملاكي والأخرى أجرة، وبالقرب من كمين البرشا بالطريق الصحراوي الشرقي بنطاق مركز ملوي، وقع تصادم بين السيارتين مما تسبب في وفاة شخص وإصابة 4 آخرين.

وانتقل رجال إدارة المرور، وتم رفع السيارتين المتسببتين في الحادث وتسيير حركة المرور بالطريق وتحرر عن الحادث المحضر رقم 8465 لسنة 2020 إداري مركز شرطة ملوي.

وتولت نيابة مركز ملوي، التحقيق تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب الأول، حيث قررت التصريح بدفن جثة المتوفي بعد تسليمها لذويه، وتكليف مهندس فني من إدارة المرور لفحص السيارتين لتحديد المتسبب في وقوع الحادث.