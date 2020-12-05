إقبال ملحوظ على "البن" في الشتاء.. والغرف التجارية: أسعاره ثابتة

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد الطقس خلال شهر ديسمبر انخفاضًا في دراجات الحرارة، كما تتعرض البلاد لفرص سقوط أمطار على بعض مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحري "البحيرة وكفر الشيخ"، بالإضافة إلى أمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية "السلوم - مطروح - الاسكندرية - رشيد - بورسعيد – العريش"، ما يزيد من إقبال المواطنين على شراء المشروبات الساخنة.

وشهدت مبيعات المشروبات الساخنة مؤخرًا ارتفاعًا وصل إلى 20%، بسب برودة الطقس، وإقبال المواطنين.

ومن جانبه قال حسن فوزي، رئيس شعبة البن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن نسبة الإقبال على شراء البن وصلت إلى 20%، بالتزامن مع دخول فصل الشتاء، مؤكدًا على أن الأسعار مستقرة ولم تزيد، حيث سجّل سعر كيلو البن السادة ما بين 85 إلى 110 جنيه، والبن المحوّج ما بين 120 إلى 140 جنيه للكيلو، موضحًا أن أزمة كورونا لم تؤثر على ورادتنا من البن.

وأضاف فوزى لـ"الوطن"، أن الاسعار لن تزيد خلال الفترة المقبلة، خصوصًا أن هناك وفرة في المخزون، حيث تستورد مصر حوالي 40 ألف طن بن سنويًا، وأن سعر طن البن الأخضر الخام يتراوح من 2000 إلى 5 آلاف جنيه، وأن عدد المصانع العاملة في البن بمصر بلغ 100 مصنع.

وترصد "الوطن" أسعار المشروبات الساخنة والتي جاءت كالتالي:

كيس الكاكاو الخام 90 جرامًا بـ13جنيهًا، والنسكافيه 100جرام بـ55 جنيهًا، وعلبة ليمون بالزنجبيل 20 ظرف بـ11جنيهًا، والشاي الأخصر بـ11جنيهًا لـ20 كيسًا، وشاي بالحليب والسكر 3 في 1 بـ21 جنيهًا ويباع كيس البن المحوج 200 جرام بـ30 جنيه، والكاكاو للشرب 230 جرامًا بـ17جنيها واليونسون 20 ظرفًا بـ11جنيه.