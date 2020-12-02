الغرف التجارية: أدوية الشتاء متوافرة بعد انتظام الاستيراد

قال الدكتور على عوف، رئيس الشعبة العامة للادوية بالغرف التجارية، إن المخزون الاستراتيجى للأدوية استعدت فيه الحكومة للموجة الثانية المحتملة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، بتوفير مخزون استراتيجي يكفى 12 شهرًا بدلا من 6 أشهر، يتضمن الأدوية الخاصة بكورونا والأمراض المزمنة والماسكات والقفازات والكحول.

ولفت، إلى أن وزارة الصحة وهيئة الدواء تعملان على منح الشركات المستوردة لمستلزمات الإنتاج تيسيرات استيرادية، مع منع أى شركة لا يكفي المخزون الاستراتيجي لها 6 أشهر من التصدير، بالإضافة إلى تفعيل جميع البروتوكولات الخاصة بالأدوية المستخدمة لعلاج الفيروس على مستوى كل دول العالم من خلال تجميع كل المصنعين، وأخذ وضع الاستعداد لإنتاج جميع الكميات المطلوبة لعلاج الحالات فى مصر.

ويؤكد عوف لـ"الوطن"، أن شركات الدواء المصرية تعمل بكامل طاقتها لتوفير الكميات المطلوبة من الأدوية المختلفة ووضع مخزون استراتيجى كاف لديها، مشيرًا إلى أن كل دول العالم تواجه الفيروس بمجموعة من البروتوكلات الخاصة بالعلاج من خلال استخدام أدوية مضادة لفيروسات أخرى غير كورونا، والتي تثبتت إيجابية على بعض البشر في دول أخرى.

وكشف رئيس الشعبة العامة للادوية بالغرف التجارية، عن أنه بانتهاء أزمة كرونا في الصين عادت منظومة العمل تعود لمصانع الخاصه بمواد الخام ومواد التعبئة الخاصة لصناعة الدواء ما أدى إلى الاستقرار في سوق الدواء في المرحلة القادمة من ناحية المخزون الاستراتيجي للبلد.

وأشار إلى بعض العوائق التي تواجه استيراد مواد الخام ومستلزمات الإنتاج منها توقف مصانع الصين عن الإنتاج أثناء أزمة كورونا، وتم إعادة فتح المصانع وتأخير صدور الموافقات الاستيرادية بالإدارة المركزية لشؤون الصيادلة، كما تم التواصل مع رئيس هيئة الدواء المصرية.

وأوضح "عوف" تم إصدار قرار لتسريع وإنهاء مشاكل الشركات الأمور بالنسبة للاستيراد تسير بانتظام ودون تأخير وتم توفير 12مليون عبوة ازوزيزروماسين كبسول، مليون ازويزروماسين شراب ومليون وتسعمائة ألف عبوة بارسيتمول شراب 24 مليون شريط بارسيتمول أقراص مع 22 مليون شريط بارسيتمول أقراص و14 مليون عبوة زينك مع ملاحظة المتابعة اليومية لتوافر الأدوية.