الغرف التجارية: لا شكاوى من نقص السلع.. وحركة الاستيراد والتصدير منتطمة

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن التوجيهات التي أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، بشأن ضرورة العمل على توفير مخزون إستراتيجي من السلع الأساسية لمواجهة الأزمات الطارئة يستهدف الاستعداد لاحتمالية حدوث أي أزمة، لاسيما مع انتشار الموجة الثانية لجائحة فيروس كورونا، واحتمالية تأخر الصادرات والواردات في أي لحظة عن أي دولة بسبب التشديدات الوقائية والإجراءات الاحترازية المتبعة في كل دول العالم.

وأوضح، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي حريص كل الحرص على إصدار توجيهاته المستمرة للحكومة بضرورة مواجهة أي تداعيات سلبية للجائحة، لحماية المواطنين وتوفير مناخ آمن ومستقر يتوافر فيه جميع الاحتياجات الأساسية ومتطلبات المعيشة، خاصة الفئات الأكثر تضررًا من الجائحة في الموجة الأولى.

ولفت إلى أن الغرف مستمرة في تلقي تقارير عن الأسواق ومدى توافر السلع والمخزون الاستراتيجة وضبط الحركة، ومنع بعض الظواهر السلبية التي ظهرت في جائحة الموجة الأولى، ومنها تهافت المواطنين على شراء السلع.

وقال رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن تقارير الغرف التجارية وشعابها العامة والنوعية أكدت عدم وجود شكاوى، مشيرًا إلى أن هناك انتظامًا في حركتي الاستيراد والتصدير.