الغرف التجارية: تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات في صالح المواطن

قال محمد الفيومي، أمين عام صندوق الاتحاد العام للغرف التجارية عضو اللجنة العليا للمحال العامة، إن غلق المحال أمر طبيعي في الوقت الحالي، خاصة من أجل تنظيم الحياة، لافتًا إلى أن غلق المحال سيساعد في الكثير من الفوائد المختلفة، منها توفير الطاقة مثل الكهرباء والمياه وغيرها من الطاقات المختلفة، فضلا عن العمل على صحة المواطن نفسه، "المواطن لما ينام بدري هيصحى قادر يروح شغله"، إلى جانب ذلك التنظيف في الشوارع المختلفة.

وأضاف "الفيومي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء دي إم سي"، المذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أن أغلب المحلات تتحدث عن السائحين العرب الذين يحبون السهر، موضحًا أن تم حل تلك المشكلة، وأن الفنادق ستكون متاحة للسائحين للسهر فيها.

وتابع أن قرار غلق المحلات التجارية والمنشآت السياحية قرار صادر من قبل وزير التنمية المحلية، ووزير السياحة، والذي نظم كل ما يتعلق بالغلق والفتح خلال الفترة المقبلة.

وأوضح أن الكافيهات وبعض المطاعم متضررين من قرار تنظيم فتح وغلق المحلات التجارية، "صاحب المحل بيقولك في ناس بتحب تيجي تتعشى عندنا الساعة 1 أو 2 بالليل، معتقدتش إن فيه دولة بتسمح بده في أي مكان في العالم، إحنا بنمشي مع العالم يا جماعة".

قاسم: "قرار مواعيد غلق المحال التجارية" هدفه تحسين جودة الحياة للمواطن

وأكد الدكتور خالد قاسم، المتحدث باسم وزارة التنمية المحلية، أنه يتم اليوم تطبيق قرارات مواعيد غلق المحال التجارية الجديدة، حيث يجري ذلك وفقا لعدة آليات هامة، بالتواصل مع المحافظات من خلال الوحدات المحلية والمراكز والمدن والأحياء والتنسيق مع مديريات الأمن مع لجان المتابعة على الأرض، وفقا للقرار الصادر الجمعة ما قبل الماضي، لوزير التنمية المحلية اللواء محمود شعراوي باعتباره رئيس اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، بحسب القانون رقم 154 لسنة 2019.

وأضاف قاسم، لـ"الوطن"، أنه وفقا للمادة الأولى من القرار المكون من 8 مواد، بأن مواعيد فتح المحال والمولات التجارية عدا المطاعم والكافيهات تبدأ من الساعة السابعة صباحا وتغلق في العاشرة شتاء، وفي الحادية عشر مساء بالصيف، ويتم زيادة التوقيت في الإجازات والأعياد لتكون 12 صيفا و 11 مساء.