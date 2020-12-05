فحص نصف مليون سيدة بمبادرة دعم صحة المرأة بالمنيا

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، استمرار أعمال المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ضمن مبادرة 100 مليون صحة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، تحت رعاية الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة، واللواء أسامه القاضي، محافظ المنيا، التي تهدف إلى تقديم أوجه الرعاية الصحية والخدمات الطبية والعلاجية للسيدات من أبناء المحافظة بالمجان، حرصا على سلامة وصحة المواطنين.

من جانبه، قال الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، إن إجمالي الحالات التي تم إجراء فحوصات طبية لها والخدمات العلاجية بلغ 513 ألفا و114 سيدة بنطاق المحافظة، وذلك منذ بداية المبادرة، مشيرا إلى استمرار فعاليات المبادرة بجميع الوحدات الصحية على مستوى جميع مراكز المحافظة.

وأشار الدكتور أحمد خليل، مدير إدارة الرعاية الأساسية، منسق المبادرة بالمحافظة، إلى أن المبادرة تهدف للكشف على الأمراض المزمنة غير السارية، مثل أمراض السمنة وارتفاع ضغط الدم وأمراض السكر بالدم، من خلال قياس الوزن والطول وضغط الدم وتحليل سكر عشوائي وإجراء فحص على الثدي للاكتشاف المبكر لأورام سرطان الثدي.