يسرا اللوزي: ظروف الحمل والولادة أجلت تصوير فيلم العنكبوت أكثر من عام و3 أشهر

قالت الفنانة يسرا اللوزي، إن مرورها بفترة الحمل والولادة، أجّل تصوير فيلم العنكبوت لمدة عام وثلاثة أشهر.

وأضافت "اللوزي" لـ"الوطن"، بأنها وضعت طفلها منذ 7 أشهر وحالتها الصحية جيدة، موضحة أنها ستنتهي من تصوير مشاهدها في الفيلم خلال هذا الشهر.

وخلال حفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ42 قالت الفنانة يسرا اللوزي، إنها كلما تحضر مهرجانا فنيا تقوم بمذاكرة "الكتالوج" جيدًا من أجل دراسة الأفلام التي ستعرض واختيار أفضلها لمشاهدتها، موضحة أنها للمرة الأولى الدورة الحالية في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الـ 42 التي يتم اختيارها عضو لجنة تحكيم في هذا المهرجان، لكنها كانت عضو لجنة تحكيم في مهرجانات سابقة.

وأوضحت "اللوزي"، على هامش افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، على شاشة "DMC": "كنت قبل كده عضو لجنة تحكيم في مهرجان الإسكندرية من 10 سنين في مسابقة الأفلام القصيرة، وكنت عضو لجنة تحكيم في بعض المهرجانات الصغيرة، والسنة اللي قبل اللي فاتت في مهرجان سلا في المغرب كنت عضو لجنة تحكيم".

وأشارت، إلى أن اختيار الأفلام في هذه المسابقات يكون بالتشاور مع كل لجنة التحكيم، "بيبقى فيها مخرج وممثل وناقد، بنحاول نناقش ونصل لنقطة نتفق عليها لتقييم الفيلم، وأحيانًا يبقى فيه صراع، هل نختار الأفلام على حسب المواضيع الشائكة، ولا الأحلى فنيا، وبيكون فيه أفلام تناسب الوضع الحالي بس جودتها الفنية مش قد كده ففيه صراع".

يذكر أن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 42، يعرض 83 فيلمًا من 43 دولة، من بينها 20 فيلمًا في عروضها العالمية والدولية الأولى، بالإضافة إلى 52 فيلمًا في عرضها الأول بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وشهد حفل الافتتاح، الذي نقلته على الهواء مباشرة قناة dmc، تكريم الكاتب الكبير وحيد حامد، بجائزة الهرم الذهبي لإنجاز العمر، وهي الجائزة نفسها التي يمنحها المهرجان للكاتب والمخرج البريطاني كريستوفر هامبتون، كما تكرم أيضا الفنانة منى زكي، بجائزة فاتن حمامة للتميز.

كما شهد الحفل ظهورًا خاصًا للفنان أشرف عبدالباقي، وأغنية جديدة للمطرب تامر حسني.