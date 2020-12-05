توقعات طقس 72 ساعة.. أمطار خفيفة ونشاط الرياح على القاهرة وخليج السويس

أعلنت الهيئة العامة لـ الأرصاد الجوية، في بيان لها، اليوم، توقعات حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة المقبلة، في الفترة من الأحد الموافق 6 ديسمبر، حتى الثلاثاء الموافق 8 ديسمبر 2020.

ويتوقع خبراء الأرصاد أن تتكوّن على مدار الأيام الثلاثة، شبورة مائية صباحًا على السواحل الشمالية والقاهرة والوجه البحري، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة، على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

أما طقس غدًا الأحد، فيكون مائل للدفء نهارا، بارد ليلا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، دافئ نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية الغربية، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، دافئ نهارا، شديد البرودة ليلا على شمال وجنوب الصعيد، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء.

بينما يسود يوم الاثنين، طقس دافئ نهارا بارد ليلا على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، السواحل الشمالية، وسط سيناء، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، فيما يكون الطقس مائل للحرارة نهارا، شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد، أما جنوب الصعيد، فيكون حار نهارا، شديد البرودة ليلا، مع نشاط لحركة الرياح على القاهرة الكبرى، وخليج السويس، تكون مثيرة للرمال والأتربة على جنوب الصعيد.

ويتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود يوم الثلاثاء طقس دافئ نهاراً بارد ليلاً، على القاهرة الكبرى، الوجه البحري، جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر، مائل للدفء نهارا بارد ليلا على السواحل الشمالية ووسط سيناء، حار نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب الصعيد.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة على كافة الأنحاء خلال 72 الساعة المقبلة.

درجات الحرارة يوم الأحد 6 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 10.

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الاثنين 7 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15 .

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 10 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 11.

درجات الحرارة يوم الثلاثاء 8 ديسمبر

القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 14.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 15.

جنوب سيناء وسلاسل البحر الأحمر: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 15 .

شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10 .

جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 11.