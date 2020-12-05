برودة الطقس تشعل الطلب على مشروبات الشتاء بزيادة 20%

شهدت مبيعات المشروبات الساخنة مؤخرا ارتفاعا وصل إلى 20%، بسب برودة الشتاء وإقبال المواطنين عليها، خصوصا البن والسحلب.

وقال تيسير حراز، عضو شعبة العطارة بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ"الوطن" إن هناك ارتفاعا في الإقبال على المشروبات الساخنة خلال الفترة الحالية بنسبة وصلت إلى 20% خاصة "الجنزبيل بالليمون، الينسون، القرفة والكاكاو والشاي الأخضر".

وأضاف أن استهلاك مصر السنوي تضاعف، خلال السنوات الماضية، نتيجة دخول أنواع جديدة مثل الكابتشينو، والقهوة بالمكسرات، والبندق، وزيادة الاستثمارات في تصنع القهوة.

وألمح إلى لجوء عدد كبير من الشباب لتصنيع القهوة بعد إغلاق المقاهي بل وقيام أصحاب المقاهي باستبدال عملها بتصنع القهوة، لكن مصر ما زالت أقل الدول العربية استهلاكا، إذ تسبقنا لبنان ودول الخليج.

وترصد "الوطن" أسعار المشروبات الساخنة، إذ يباع كيس الكاكاو الخام 90 جراما بـ13 جنيها، والنسكافيه 100 جرام بـ55 جنيها، وعلبة ليمون بالزنجبيل 20 ظرف بـ11جنيها، والشاي الأخصر بـ11 جنيها لعدد 20 كيسا، وشاي بالحليب والسكر 3 في 1 بـ21 جنيها ويباع كيس البن المحوج 200 جرام بـ30 جنيها، والكاكاو للشرب 230 جراما بـ17 جنيها واليونسون 20 ظرفا بـ11 جنيها.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس خلال شهر ديسمبر انخفاضا في دراجات الحرارة، كما تتعرض البلاد لفرص سقوط أمطار على المناطق في القاهرة الكبرى، والوجه البحري البحيرة وكفر الشيخ، وأمطار متوسطة لغزيرة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية السلوم - مطروح - الإسكندرية - رشيد - بورسعيد – العريش، ما يزيد ذلك من إقبال المواطنين على شراء المشروبات الساخنة.