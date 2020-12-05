الأرصاد الجوية: استقرار الطقس لمدة 6 أيام قادمة

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن هناك فرصة لسقوط الأمطار، اليوم، على السواحل الشمالية بداية من الغرب إلى الشرق والسلوم ومطروح مرورًا بالإسكندرية التي شهدت أمطار من خفيفة إلى متوسطة منذ الساعات الأولى من الصباح، وفقًا للتوقعات التي أصدرتها الهيئة العامة للأرصاد الجوية أمس.

وأضاف "شاهين"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي هشام عاصي، في برنامج "صباحك مصري"، المذاع على فضائية أم بي سي مصر 2، أن هذه الأمطار ستمتد خلال الساعات القادمة وحتي نهاية اليوم على مناطق من السواحل الشرقية، الصعيد، العريش، ورفح، والأمطار من خفيفة إلي متوسطة وغير مؤثرة إطلاقًا على كافة الأنشطة اليومية.

وتابع، أن فرص الأمطار مستمرة معنا غدًا ولكن في الجهة الشرقية فقط دمياط، بورسعيد، العريش، رفح هم الذين سيكون عليهم فرص لسقوط أمطار خفيفة، مؤكدا على أن المناطق الداخلية مستقرة تماما واعتبارا من يوم الأحد فرص سقوط الأمطار على الإسكندرية تكاد تكون منعدمة حتى نهاية التنبؤ الذي يمتد مدته إلى 6 أيام قادمين.

وأشار، إلي أن الأجواء تستقر إلى حد كبير واتجاهات الرياح ستتغير فسيكون هناك رياح جنوبية ستؤدي إلى استقرار أكبر في الأحوال الجوية وفرص تكون الشبورة المائية ستكون خفيفة والأمطار ستنعدم تماما، وبالنسبة لدرجات الحرارة ستكون أعلى من المعدل الطبيعي بالنسبة لهذا التوقيت من العام.

وأكد مدير مركز التحاليل والتبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الاستقرار مستمر حتى الـ 6 أيام قادمة، وهناك فرصة لنشاط الرياح على السواحل الشمالية الغربية غدًا الأحد على السلوم، مطروح، والسلوم، موضحا أن هذه المناطق مُعرضة لإثارة للرمال والأتربة التي ستقلل على مستوى الرؤية الأفقية على الطرق هناك، ويوم الأثنين فرص نشاط الرياح والأتربة ستكون موجودة على مناطق من شمال الصعيد ولكن كل هذه الأشياء ليست مؤثرة على الأنشطة اليومية.