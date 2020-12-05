حملة لغلق المقاهي والكافيهات قبل مباراة الأهلي وطلائع الجيش بالمنيا

أغلقت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ملوي، جنوبي محافظة المنيا، جميع المقاهي والكافيهات، قبل بدء انطلاق مباراة نهائي بطولة كأس مصر، التي تجمع بين الأهلي وطلائع الجيش.

وشنت الوحدة المحلية بملوي، حملة لغلق المقاهي والكافيهات، لمنع التجمعات والاختلاط بين المواطنين، أثناء مشاهدة مباراة نهائي بطولة كأس مصر، التي تقام الليلة، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، والحفاظ على حياة وصحة وسلامة المواطنين بعد ارتفاع عدد المصابين بالفيروس في إحصائيات وزارة الصحة.

وشددت الوحدة المحلية على المواطنين بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا في موجتها الثانية، مؤكدة على استمرار الحملات التفتيشية لضبط جميع المخالفين وتطبيق القانون بكل حزم.