محافظ دمياط تتابع الاستعدادت النهائية لجولة إعادة انتخابات النواب

تابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، الاستعدادت النهائية لجولة إعادة انتخابات مجلس النواب، المقرر إجراؤها الإثنين والثلاثاء المقبلين، من تجهيز وإعداد اللجان الانتخابية بنطاق المحافظة.

وأعلنت المحافظ رفع درجة الاستعداد القصوى، ووضع خطة محددة لضمان سير العملية الانتخابية على الوجه الأكمل، مؤكدة على تنفيذ أعمال التطهير والتعقيم وتطبيق كافة الإجراءات الوقائية والإحترازية للحفاظ على سلامة المواطنين، فضلاً عن تجهيز أماكن انتظار بجوار اللجان مزودة بمقاعد ومظلات وكراسي متحركة للتيسير على كبار السن ومتحدى الإعاقة، موجهة أيضا بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات بمحيط اللجان.

وأوضحت محافظ دمياط، أنه تم التنسيق مع الأجهزة الأمنية لتأمين سير الانتخابات، على مدار اليومين، وذلك من خلال تكثيف الدوريات الأمنية بمحيط المقار الانتخابية البالغ عددها ١٧٤ بإجمالي ٣٣٨ لجنة.

هذا ونفذت إدارة السياحة بديوان عام محافظة دمياط، اليوم السبت، مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء، وتحويلها إلى لوحات فنية، تجسد وتعبر عن محاور مختلفة، وتُعلى من الحس والذوق الفني، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمشاركة كافة الجهات لتنفيذ مشروع متكامل للتنسيق الحضاري بمناطق مختلفة بالمحافظة.

وتم البدء في تنفيذ تلك الأعمال بأكشاك الكهرباء بطريق الدكتور علي مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية" تزامنًا مع أعمال تطويره التي تجرى خلال الفترة الحالية، حيث تم تجسيد صورة للشاعر الراحل فاروق شوشة، أحد أبناء دمياط البارزين، على أكشاك الكهرباء بمسقط رأسه في قرية الشعراء، تخليدًا للذكرى الرابعة لوفاته في عام ٢٠١٦، حيث جاء ذلك بمشاركة تطوعية من الفنانين رزق السيد ومحمد موافي.