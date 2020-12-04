ضبط 2000 قرص من عقار الكبتاجون المخدر بحوزة شخصين في دمياط

ضبطت أجهزة مديرية أمن دمياط 2000 قرص من عقار الكيبتاجون المخدر وسلاحا أبيض، اليوم، بحوزة مساعد صيدلي وعاطل، مقيمين بدائرتى مركزي شرطة كفرالبطيخ وفارسكور، حال تواجدهما بدائرة قسم شرطة دمياط الجديدة وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الاتجار و تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وفي وقت سابق من الشهر الماضي وتحديدا في منتصف نوفمبر تمكن رجال الجمارك بالإدارة العامة للترانزيت بدمياط، برئاسة طارق وهدان، بالتنسيق مع إدارة مكافحة التهرب الجمركي، من إحباط محاولة تهريب كمية من أقراص الكيبتاجون المخدرة، وذلك بالمخالفة للقانون.

ووردت إخبارية لإدارة البحث الجنائي بميناء دمياط، وثروت الدعدع مدير عام الوارد بجمارك الميناء، والإدارة العامة للترانزيت، بالاشتباه في وجود أصناف ممنوعة مخبأة ضمن مشمول البوليصة رقم 4201100196، حاوية 40 قدم، رقم NLPU2088783، قادمة من سوريا برسم الترانزيت المباشر والوجهة النهائية ليبيا، ومشمولها مستنديًا عبارة عن 2352 كرتونة ذرة معلبة بوزن قائم 25 طنًا و580 كيلو جرامًا.

تم استصدار إذن النيابة العامة، وتشكيل لجنة جمركية برئاسة صفوة والي مدير مجمع الترانزيت، والعربي الشهاوي مدير إدارة الفحص، ووليد وردة مدير الحركة، وأشرف رجب ووليد عبد الباسط مديري التعريفة، حيث تبين وجود 3 ملايين و246 ألفا و250 قرصًا من أقراص الكيبتاجون المخدر مخبأة داخل علب الذرة.

وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 113٫802٫500 جنيه تقريباً، وقرر أشرف عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية لجمارك دمياط اتخاذ الإجراءات القانونية، والتحفظ على المشمول وإبلاغ الجهات المختصة.