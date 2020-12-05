بمبادرة تطوعية.. تجميل أكشاك الكهرباء بصور الراحل فاروق شوشة في دمياط

نفذت إدارة السياحة بديوان عام محافظة دمياط، اليوم السبت، مبادرة تجميل أكشاك الكهرباء، وتحويلها إلى لوحات فنية، تجسد وتعبر عن محاور مختلفة، وتُعلى من الحس والذوق الفني، تنفيذا لتوجيهات الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، بمشاركة كافة الجهات لتنفيذ مشروع متكامل للتنسيق الحضاري بمناطق مختلفة بالمحافظة.

وتم البدء في تنفيذ تلك الأعمال بأكشاك الكهرباء بطريق الدكتور علي مصطفى مشرفة "الترعة الشرقاوية" تزامنًا مع أعمال تطويره التي تجرى خلال الفترة الحالية، حيث تم تجسيد صورة للشاعر الراحل فاروق شوشة، أحد أبناء دمياط البارزين، على أكشاك الكهرباء بمسقط رأسه في قرية الشعراء، تخليدًا للذكرى الرابعة لوفاته في عام ٢٠١٦، حيث جاء ذلك بمشاركة تطوعية من الفنانين رزق السيد ومحمد موافي.

وفي وقت سابق، التقت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، مع المهندس عبدالحليم علي، رئيس مجلس إدارة شركة شرق الدلتا للنقل والسياحة، والعميد ناصر أبوهيبة، رئيس قطاع التشغيل بالشركة القابضة للنقل البري والبحري، وعدد من ممثلي شركة شرق الدلتا.

وتناول اللقاء، الذي جاء بحضور حازم حواس، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، وممثلي الإدارات المعنية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط، ومديري مديرية المساحة وهيئة السكة الحديد، بحث مخطط تطوير محطة شركة شرق الدلتا بباب الحرس، وفقًا لدراسة محددة تتضمن كل المحاور على ضوء الرفع المساحى للموقع المقرر تنفيذه من قبل الجهات المختصة، تزامنًا مع أعمال تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفه "الترعة الشرقاوية"، إذ من المقرر إدراج هذه المنطقة بالمرحلة الثانية من المشروع، مؤكدة على ضرورة الانتهاء من هذه الأعمال فى أسرع وقت ممكن وتخطيط الموقع لتخفيف تكدس المواطنين وتنظيم عملية دخول وخروج الأوتوبيسات.

وتابعت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، آخر المستجدات بملف التصالح فى مخالفات البناء، أمس، جاء ذلك خلال اجتماع المحافظة، بحضور إسلام إبراهيم، نائب محافظ دمياط، واللواء محمد همام، سكرتير عام المحافظة، ومديري إدارات الأملاك، ومركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار.

واستمعت المحافظ لشرح تفصيلي عن آلية العمل بخطة فحص الطلبات التي تقدم بها المواطنون، البالغ عددها 49.248 ألف طلب بقيمة متحصلات لرسوم الفحص والجدية 309.908 مليون جنيه، إذ يتم ذلك خلال 5 أمانات فنية بعدد 5 لجان تضم أساتذة جامعيين واستشاريين، للمعاينة وبيان الحالات المستوفية للشروط وغير المستوفاة، وفقا للقوانين المُنظمة وطبقا لأحكام قانون التصالح.