التوحيد والنور تتجاهل القبض على "السويركي".. وعاملون: لم نتلق تعليمات

تجاهلت فروع شركة التوحيد والنور، أنباء القبض على مالكها رجل الأعمال سيد رجب السويركي، إثر تحريات دقيقة أدانته بالانضمام لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها بملايين الجنيهات عبر ضخ أموال فى حسابات قيادات بالجماعة، بالإضافة إلى تقديم مساعدات عينية تقدر قيمتها بملايين الجنيهات.

وحافظت حركة البيع والشراء في فروع الشركة على انتظامها بشكل طبيعي، ولم تطرأ على أي من الفروع ما يشير إلى إتجاهها للإيقاف في ضوء القبض على "السويركي".

وقال عدد من عمال الشركة لـ"الوطن"، إن حركة البيع مستمرة بشكل طبيعي دون تأثر بالقبض على المالك الذي يخضع حاليًا للتحقيق، مؤكدين أنهم لم يتلقوا حتى الآن أي تعليمات تخص فروع المجموعة.

وأوضحت المصادر، أن القبض على السويركي تم عقب تقنين الإجراءات القانونية والحصول على إذن قضائي بضبطه وإحضاره، ثم توجهت قوة أمنية إلى مقر إقامته بمحافظة الجيزة وتم القبض عليه.

تمويل أنشطة وحسابات مشبوهة

أضافت المصادر أنه تم نقل المتهم إلى مقر جهة أمنية لتحرير محضر الضبط ومواجهته بالتحريات التي حاول إنكارها، والتي تمحورت حول رصد تمويله لجماعة الإخوان الإرهابية منذ عدة سنوات تعود إلى ما قبل اعتلائهم السلطة، وتمويل أنشطة وفعاليات للجماعة وضخ أموال فى حسابات قيادات بها، ثم تقديم مساعدات عينية، وإخفاء أموال واستثمارها في أنشطته التجارية.

وتتولى جهات التحقيق استجواب المتهم ومواجهته بالأدلة التي تضمنتها التحريات، بالإضافة إلى سماع أقواله حول قائمة الأدلة التي تثبت الاتهامات وتتضمن انتماءه لجماعة إرهابية وتمويل أنشطتها، ما أدى إلى حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.