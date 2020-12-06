المتغيرات المكانية.. قمر صناعي يضبط مخالفات البناء والتعديات في المنيا

"المتغيرات المكانية"، مركز داخل مبنى ديوان عام محافظة المنيا، تضم منظومة أقمار صناعية يديرها فريق عمل مدرب لتوفير صور فضائية بدقة عالية، يمكن من خلالها رصد المخالفات والتعديات على أراضي الدولة والزراعات.

المنظومة الحديثة ساعدت فى نشر وترسيخ قناعة عامة وحقيقية لدى المواطنين بأن الدولة قادرة على رصد كافة مخالفات البناء أو التعديات على أملاك الدولة والتعامل معها، سواء كانت تلك الحالات داخل المدن أو فى الظهير الصحراوى الشرقى والغربى للمحافظة.

وقال اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إن المحافظة تستخدم منظومة المتغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية الواردة من إدارة المساحة العسكرية وبالتعاون مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، وذلك لرصد مخالفات البناء، مشيدا بدور منظومة المتغيرات في رصد المخالفات في عدد من المراكز، ويوجد نموذج خاص بشهادة المتغيرات المكانية، مؤكدا أن كل حالة يتم فحصها بدقة شديدة وليس هناك أي مجال للتلاعب.

أضاف أن ما تم تنفيذه من حملات إزالة للتعديات على الأراضي الزراعية وأرض أملاك الدولة والبناء المخالف، بهدف الحفاظ على رقعة الأراضي داخل زمام المحافظة، وحفظ هيبة الدول، مشددا على أنه لا مجال للبناء على الأراضي الزراعية، ومؤكدا على استمرار تنفيذ تكليفات القيادة السياسية بالتعامل بحزم مع ملف التصالح فى مخالفات البناء.

وأشاد محافظ المنيا، بالجهود التي بذلتها جميع الأجهزة التنفيذية للتعامل مع ملف التصالح، موجها الشكر والتقدير لجميع القيادات التنفيذية ورؤساء المراكز والمدن ومسؤولي المراكز التكنولوجية وجميع العاملين فيها، لما قدموه من جهد وعمل مخلص وللمرور الميداني المفاجئ على جميع المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل، والتأكد من تقديم كافة التسهيلات للمواطنين الراغبين في التصالح في مخالفات البناء وتقنين أوضاعهم.

وكان محافظ المنيا قد تقدم في وقت سابق بخطاب شكر إلى وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية على جهودها في رفع الكفاءة الفنية لمركز المتغيرات ورفع الكفاءة الفنية للأعمال التي تتم بديوان عام المحافظة من خلال إتاحة التصوير الفضائي، التي وضعت المنيا كنموذج أول يستخدم التكنولوجيا الحديثة وتطبيقات صور الأقمار الصناعية على مستوى الجمهورية.

وكانت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنشأت وفعلت مركز المتغيرات المكانية للعمل على منظومة تقنين واسترداد أراضي الدولة ومنظومة المتغيرات المكانية بهدف إصدار تقارير عن المتغيرات المكانية داخل حدود كل محافظة.

وقد فعلت وزارة التخطيط مراكز متغيرات مكانية تابعة للمركز الرئيس بمحافظتي المنيا والقليوبية لكي تصبح نموذجاً يُتبع في كل محافظات مصر، والمراكز التابعة تقوم بدورها باستقبال التقارير وإعداد الردود على قانونية المتغيرات بعد التأكد من المتغير ميدانياً وإرفاق الأوراق الثبوتية.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد وزير التخطيط، في بيان سابق، أن إتاحة منظومة التصوير الفضائي تأتي قي إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي من خلال تطوير منظومة إصدار تراخيص البناء وتشديد إجراءات الرقابة وتحديد المسئولية بالاستعانة بالتكنولوجيا الحديثة لتحديد حجم وأماكن المخالفات بصور الأقمار الصناعية.

وحول مركز المتغيرات المكانية الرئيسي أوضحت "السعيد" أن المركز قام بإصدار 9 تقارير دورية لكل محافظات الجمهورية كل 3 شهور خلال الفترة من يونيه 2018 حتى أبريل 2020 ليصل إجمالي المتغيرات الموجودة 326 ألف متغير مكاني، مضيفة أن ذلك ساعد الدولة في تقنين أوضاع العديد من المخالفات التي ساهمت في توفير حوالي 1.8 مليار جنيه.

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